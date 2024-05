Der neue Shooter XDefiant von Ubisoft wird von Fans schon lange erwartet. Jetzt gibt es ein Release-Datum und Infos dazu, was uns im ersten Jahr erwarten soll.

Was ist das für ein Spiel? Der Shooter XDefiant ist Ubisofts Angriff auf Call of Duty. Ähnlich wie im Genre-Vorbild hat man schnelle Partien, kleinere Maps und nicht so viele taktische Elemente, wie man es zum Beispiel aus Counter-Strike 2 kennt.

Das Spiel macht eine Sache bewusst anders und das ist der Verzicht auf das „Skill-Based-Match-Making“-System. Spieler, die XDefiant im normalen Nicht-Wettkampf-Modus spielen, werden einfach gegen andere Spieler zusammen gewürfelt.

Das ist eine Sache, die sich vor allem Fans von Call of Duty schon lange wünschen:

Gute Spieler können so Runden mit vielen Kills erleben

während Anfänger es durch fehlendes SBMM eher schwer haben

Hier könnt ihr den Trailer zu XDefiant sehen:

XDefiant Game Overview Deep Dive Trailer

So will XDefiant die Spieler überzeugen

Wie will man Call of Duty bezwingen? Damit man Call of Duty überhaupt Konkurrenz machen kann, liegt ein langer und schwieriger Entwicklungs-Prozess hinter XDefiant. Der Shooter von Ubisoft wurde gleich mehrmals verschoben und immer wieder gab es Leaks, die über Schwierigkeiten bei der Entwicklung berichteten.

Im letzten Server-Test zeigte XDefiant den aktuellen Stand und der Stand unterschied sich nicht so stark von dem, was man vorher gesehen hatte.

Die Entwickler fühlen sich nun wohl bereit ihr Spiel zu veröffentlichen und haben dafür schon einiges an Inhalten geplant, mit denen die Spieler bei Laune gehalten werden sollen.

Was ist zum Start geplant? XDefiant wird am 21. Mai für PC, PS5 und XBOX erscheinen und kostenlos für alle verfügbar sein. Zum Start wird es 5 Fraktionen geben:

Cleaners aus The Divison

Libertad aus Far Cry

Echelon aus Splinter Cell

Phantoms aus Ghost Recon

Deadsec aus Watchdogs

Die Klassen geben eurem Charakter einzigartige Gadgets und Fähigkeiten, die ihr in den Runden einsetzten könnt. Sie ergänzen die typischen Waffen und Granaten im Spiel. Die Fraktion Deadsec ist nicht gleich zum Start verfügbar, sie muss erst von euch freigeschaltet werden.

Neben den Klassen liefert der Shooter 5 verschiedene Modi, davon 3 „Arena“-Modi in denen es ums Erledigen der Gegner geht und 2 „Progression“-Modi, bei denen ihr als Team ein Ziel verfolgt, zum Beispiel müsst ihr ein Fahrzeug zum Ziel begleiten.

Für die Modi gibt es unterschiedliche Karten. 10 Karten soll es für die „Arena“-Modi geben und 4 Karten für die „Progression“-Modi.

Ein Shooter ohne gescheite Waffen ist kaum vorstellbar, deshalb liefert XDefiant zum Start gleich 24 verschiedene und gibt dazu noch 44 Aufsätze zum Modifizieren.

Was soll nach der Veröffentlichung passieren? Für die Zeit nach dem Release ist schon eine vage Roadmap veröffentlicht worden. Im ersten Jahr will XDefiant 4 Seasons mit je 3 Maps, 3 neuen Waffen, einer neuen Fraktion und einem Battlepass veröffentlichen.

Zu den neuen Inhalten sollen auch noch weitere Modi, gewertete Matches mit SBMM und Private Matches zählen. Auch eine Playlist, in der nur Anfänger unter einem gewissen Level miteinander spielen, wird es geben. Ich selbst habe XDefiant im letzten Server-Test gespielt und im folgenden Artikel meine Gedanken dazu verfasst: XDefiant soll der große CoD-Killer werden, doch der letzte Test lässt mich am Shooter zweifeln