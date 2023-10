CoD-Konkurrent XDefiant verschiebt den Release, doch es gibt noch Hoffnung auf eine Veröffentlichung im Oktober

Wieso wurde der Release verschoben? Wie Mark Rubin, Executive Producer bei Ubisoft und der Chef von XDefiant, in einem Statement auf Twitter bekannt gab, sei die Verschiebung notwendig, um einige Probleme zu beheben. Diese seien beim Public Test am 28. September erkannt worden.

Da der Release in der Meldung vom 11. September für Anfang bis Mitte Oktober angedacht war, wäre eine Veröffentlichung am 28.10. bereits eine Verschiebung – es besteht also die Hoffnung, dass der Leak noch aktuell ist und XDefiant im Oktober erscheint. Darauf verlassen solltet ihr euch allerdings nicht.

Warum gibt es noch Hoffnung? Wenige Tage bevor die Verschiebung angekündigt wurde, tauchte ein Leak auf, der von einem Release am 28. Oktober 2023 sprach. Gemäß dem Leaker sei ein Launch-Event für den besagten Tag geplant (via Twitter ).

In einer Meldung vom 11. September 2023 hieß es, der Release sei für Mitte bis Ende September oder Anfang bis Mitte Oktober geplant – je nachdem, ob ein paar finale Fixes nötig sind. Am 29. September folgte dann ein letzter öffentlicher Test.

Das wissen wir zur Verschiebung: Ubisoft hat den Release von XDefiant am 09. Oktober verschoben. Ein neues Veröffentlichungsdatum wurde allerdings nicht genannt (via Twitter ).

