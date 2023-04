XDefiant: Beta endet morgen – So bekommt ihr heute noch Codes

Wie lange läuft die Beta von XDefiant auf PC, Xbox Series und PS5? Wo bekomme ich noch Codes kurz vor dem Schluss? MeinMMO liefert Antworten.

Wie lange läuft die Beta von XDefiant? Ihr könnt noch bis Mittwoch, dem 26. April, um 08:00 Uhr morgens zocken. Eigentlich sollte der Test längst rum sein, doch es gab eine Verlängerung.

Wo bekomme ich noch Keys für die Beta von XDefiant? Ihr braucht etwas Glück, doch es sind noch viele aktive Codes im Umlauf. Die Codes von Alienware und die Twitch-Drops sind nicht mehr verfügbar.

Sucht dafür auf Twitter nach:

Twitter-Suche: xdefiant beta codes

Die Entwickler haben massig Codes an Creator verteilt, viele davon lassen sich mehrmals verwenden, manche sogar bis zu 100 Mal. Schaut euch ein wenig um und versucht ein paar Codes.

Wie löse ich den Beta-Code von XDefiant ein? Arbeitet dafür folgende Punkte ab:

Geht auf die Ubisoft-Seite zum Einlösen von XDefiant

Gebt den Code ein und checkt, ob er noch funktioniert Klappt es nicht: Sucht einen anderen Code Hat geklappt: Nächster Punkt

Meldet euch jetzt mit eurem Ubisoft-Account an und wählt eure Plattform

Ihr erhaltet dann einen Code per E-Mail für eure ausgewählte Plattform

Was ist XDefiant? Der neue Shooter von Ubisoft erinnert viele Spieler an Call of Duty. An manchen Stellen wirkt es sogar so, als hätte man die Kritik der CoD-Community genommen und XDefiant so angepasst, um Wünsche enttäuschter Spieler von Call of Duty zu bedienen.

Beispiele dafür sind:

Vergleichsweise hohe Time-to-Kill

Fehlendes SBMM in öffentlichen Matches

Map-Auswahl zwischen Matches

Für einen tieferen Einblick startet den „Deep Dive Trailer“ von XDefiant:

Wann erscheint XDefiant? Ein festes Release-Datum gibt es noch nicht. Aktuell spricht Publisher Ubisoft von „bald“ und nennt 2023 als Release-Zeitraum.

Wir halten euch in folgendem Artikel auf dem Laufenden, wenn es ein konkretes Datum für den Release von XDefiant gibt: XDefiant Release – Wann erscheint endlich der „CoD-Killer“ von Ubisoft für PC, Xbox, PS4 und PS5?