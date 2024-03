XDefiant sollte die große Free2Play-Konkurrenz zu CoD werden – Wie sieht es da eigentlich aus?

Wer in der Zwischenzeit Lust auf Shooter-Action hat, kann in diese Liste reinschauen: Die besten Shooter 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox und Switch

Laut Henderson hat XDefiant in seiner Entwicklungszeit viele interne Meilensteine nicht erreichen können. Ein großes Problem dabei ist die Konkurrenz. XDefiant soll Call of Duty zu sehr hinterherjagen und versuchen, es zu kopieren. Dadurch entstehe kein eigenes Spiel. Der aktuelle Build des Spiels werde ständig gebrochen, da man etwas aus CoD hinzufügen möchte.

Bis heute gibt es keinen konkreten Release-Termin zum Spiel. In einem Financial Report von Ubisoft wurde XDefiant unter Releases zwischen Januar und März 2024 gelistet. Da wir bis heute keine News dazu haben, lässt darauf schließen, dass auch in der letzten Woche im März kein spontaner Release stattfindet.

