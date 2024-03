Rainbow Six: Siege ist 8 Jahre nach Release auf Steam beliebter als je zuvor – Woran liegt das?

Rainbow Six: Siege hat im März 2024 einen neuen Spielerzahlen-Höchstwert auf Steam erreicht. Wir haben uns angeschaut, was den Shooter von Ubisoft plötzlich so beliebt macht.

Rainbow Six: Siege (kurz: R6S) ist ein Taktikshooter von Ubisoft, der im Dezember 2015 – also vor über 8 Jahren – veröffentlicht wurde. Seither erhielt der Titel mit den regelmäßig erscheinenden Seasons zahlreiche neue Maps und Operatoren, die einzigartige Fähigkeiten und neue Waffen ins Spiel brachten.

Am 17. März 2024 hat Rainbow Six: Siege jetzt einen neuen Höchstwert auf Steam aufgestellt und erstmals 200.000 gleichzeitig aktive Spieler erreicht. Der alte Höchstwert stammte noch von März 2020 und lag bei 198.567 Spielern. Noch im Dezember 2023 war der Spieler-Peak bei gerade mal 59.600 (via SteamCharts).

Doch wie kommt es, dass Rainbow Six: Siege jetzt plötzlich wieder so beliebt ist? MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller blickt mit tausenden Stunden Spielzeit auf die jüngsten Entwicklungen des Shooter und zeigt, was zu dem Aufschwung geführt haben kann.

Frischer Wind durch neue Inhalte und Überarbeitungen

Am vergangenen Dienstag, dem 12. März, ging die neue Season „Deadly Omen“ los. Es gibt mit Deimos einen neuen spielbaren Operator, ein paar Balancing-Updates, Überarbeitungen sowie eine ganze Reihe „Quality of life“-Verbesserungen.

Neue Seasons bringen in R6S häufig einen frischen Wind und zumindest kurzzeitig einen Aufschwung der Spielerzahlen auf Steam. Dieses Mal gab es vor allem einige Änderungen, die lange überfällig waren.

Die Verteidigerin Azami wurde endlich minimal generft. Sie galt seit Monaten als eine der stärksten Operatorinnen im Spiel und hatte eine zu große Auswirkung auf den Ausgang einer Runde. Außerdem gibt es jetzt den „Spind“, in dem ihr beispielsweise eure Skins und Talismane sortieren oder filtern könnt.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Dariusz hat Rainbow Six: Siege jahrelang aktiv auf der höchsten Elo gespielt und verfügt durch über 3.000 Spielstunden über ein fundiertes Hintergrundwissen. Da ihm die Entwicklung des Shooters in den vergangenen Monaten missfiel, legte er eine Pause ein. Dennoch hat er sich die neue Season und dessen Inhalte angeschaut und zusammengefasst, was er glaubt, weshalb die Spielerzahlen gerade durch die Decke gehen.

Ubisoft hat den Release des neuen Operators ein Jahr vorher aufgebaut

Jedes Jahr, wenn das Finale des Six Invitationals ansteht – das ist die große Weltmeisterschaft von R6S – stellt Ubisoft weiteren Pläne für den Shooter vor. Seit einiger Zeit gibt es dort auch immer wieder einen Cinematic-Trailer zu sehen. Diese Trailer zeigen allerdings keine neuen Inhalte des Spiels, sondern erzählen kurze Geschichten, zeigen Action und Schießereien zwischen den Charakteren des Spiels.

Der Cinematic-Trailer von 2023 führte einen Bösewicht ein, der nicht nur eine Falle für bekannte Operatoren wie Thermite, Zofia und Sledge vorbereitete, sondern auch den Anführer des Teams, Harry, in dessen Büro mit einem Revolver tötete.

Dieser Bösewicht war Deimos, der neue Operator. Deimos warf Harry vor, seine Einheit, Team Rainbow, entehrt zu haben. Im Cinematic-Trailer zu Jahr 9, der im Februar 2024 gezeigt wurde, taucht Deimos erneut auf und liefert sich einen erbitterten Kampf mit Operatoren wie Doc, Zero alias Sam Fisher und Mira. Das Team schaffte es, Deimos lebendig zu fangen und jetzt ist es als neuer Operator im Spiel – inklusive Revolver, der eine entscheidende Rolle bei seiner Fähigkeit spielt.

Viel Aufmerksamkeit und Gratis-Test

Dieses Mal gab es aber auch ein Free Weekend, das noch bis zum 21. März läuft und eine Marketing-Kampagne mit zahlreichen Streamern, die das Spiel dann spielten – auch wenn sie eigentlich nicht in R6S heimisch sind. Im deutschen Bereich streamten es beispielsweise DoktorFroid, aSmoogle und JenNyan.

Zudem ist Jynxzi weiterhin der große Fahnenträger des Spiels. Der US-Amerikaner wurde mit R6S zur Nummer 1 auf Twitch und gehört seit Monaten zu den weltweit größten Twitch-Streamern. Neuerdings macht er auch gemeinsame Projekte mit anderen großen Streamern wie Shooter-Legende shroud, der zuletzt ebenfalls wieder in dem Spiel einstieg und es streamte.

Der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg oder die Rückkehr

Rainbow Six: Siege ist aktuell so einsteigerfreundlich wie nie zuvor. Ubisoft arbeitet seit Jahren daran, neue Inhalte zu bringen, die primär neuen Spielern den Einstieg erleichtern sollen.

So kamen in der Vergangenheit der Schießstand und Tutorials ins Spiel. Außerdem gibt es Operator-Anleitungen, ein Map-Training und Matches gegen die KI, die die Terroristenjagd ersetzen und das Spielprinzip besser übermitteln sollen.

Diese Season kam obendrein noch eine Anzeige hinzu, die die Flugbahn von Objekten darstellt. So ist es auch ohne viel Übung möglich, Granaten oder Nitrohandys durch einen schmalen Spalt zu werfen. Insgesamt hatte das Spiel noch nie so viele Features, die den Einstieg ermöglichen.

Das beliebte ACOG-Visier kehrt zu vielen Operatoren zurück

In der Vergangenheit hat Ubisoft verschiedenen Operatoren einzelne Visiere im Zuge eines Balancing-Updates weggenommen. Besonders das ACOG-Visier, das einen 2,5-fachen Zoom bietet, wurde bei einigen Charakteren entfernt.

Mit der aktuellen Season wurden die Visiere aber wieder neu verteilt. Das 1,5-Scope erhielt einen 2,5-fachen Zoom, da es als 1,5 zu stark war. Es war als Mittelweg einfach der ultimative Allrounder für kurze und lange Distanz und Operatoren, die auf das Visier Zugriff hatten, wurden mehr gespielt.

Jetzt haben alle Operatoren, die das 1,5er hatten, die Möglichkeit, die 2,5er-Visiere auszurüsten – darunter das ACOG. Bei dieser Neuverteilung erhielt auch die Angreiferin Ash das ACOG-Visier für ihr Sturmgewehr, das R4C, zurück.

Ash zählt seit Release des Shooters zu den beliebtesten Operatoren und wird gerne als Entry-Fragger gewählt. Besonders in der Zeit, in der Ash auf der R4C noch das ACOG hatte, war sie aus keinem kompetitiven Line-up heraus zudenken. Das könnte für den ein oder anderen ehemaligen R6S-Spieler ein Argument für die zumindest temporäre Rückkehr zum Season-Start gewesen sein.

Außerdem bekam Rainbow Six: Siege 2024 einen Marktplatz, bei dem die Spieler mit Skins handeln und diese untereinander verkaufen können. Der kam ebenfalls bei vielen Veteranen gut an, da diese jetzt entweder ihre Sammlung vervollständigen oder wertvolle Skins gewinnbringend loswerden wollen.

