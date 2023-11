Der Streamer mit den meisten Subs auf Twitch spielt ausschließlich einen Shooter, der niemanden interessiert

Auf Twitch ist gerade ein Streamer extrem erfolgreich, der nur einen einzigen Shooter spielt, welcher sonst kaum auf Interesse stößt.

Um wen geht es?

Jynxzi ist ein US-amerikanischer Streamer, der auf Twitch 3 Millionen Follower hat.

In seinen Streams tritt er vor allem durch seine laute Persönlichkeit in Erscheinung. Er schreit viel herum, flucht und springt beim Zocken auf und ab.

Häufig hat Jynxzi dabei über 30.000 Zuschauer. Allein in den vergangenen drei Monaten lag sein Durchschnitt bei 32.900.

Zudem ist Jynxzi gemäß der Website TwitchTracker aktuell der Streamer mit den meisten aktiven Subs auf Twitch – noch vor anderen Streaminggrößen wie ibai, xQc, Gaules, HasanAbi und KaiCenat.

Das Besondere an Jynxzi ist – neben seinem Geschrei – dass er hauptsächlich einen Shooter spielt, der auf Twitch sonst auf eher geringes Interesse stößt.

Welchen Shooter spielt er? Jynxzi spielt in erster Linie Ubisofts Taktikshooter Rainbow Six: Siege, in dem zwei Teams bestehend aus jeweils fünf Spielern gegeneinander antreten. Dabei versuchen sie entweder, eine Bombe zu platzieren bzw. das Platzieren zu verhindern oder das gegnerische Team vollständig auszuschalten.

Rainbow Six: Siege zeichnet sich dabei vor allem durch die Vielzahl an taktischen Möglichkeiten aus, die sich durch die verschiedenen spielbaren Charaktere, Operatoren genannt, ihren Waffen, Gadgets und Fähigkeiten sowie dem Aufbau der Maps ergeben.

Anders als die meisten erfolgreichen „Rainbow Six: Siege“-Streamer und E-Sportler spielt Jynxzi allerdings nicht auf dem PC, sondern auf einer Xbox.

Streamt er noch andere Spiele? Andere Spiele wie Fortnite oder EA FC sind bei ihm eher selten zu sehen und stellen nur eine Ausnahme dar. In der Regel spielt Jynxzi ausschließlich Rainbow Six: Siege.

Zum Vergleich:

Rainbow Six Siege ist mit 414 Stunden sein meistgestreamtes Spiel

Fortnite ist mit 12,5 Stunden sein zweitmeistgestreamtes Spiel

Auch die „Just Chatting“-Kategorie streamt der US-Amerikaner so gut wie gar nicht. In den vergangenen 90 Tagen kommt er auf lediglich 5,5 Stunden (Stand 20. November 2023, via Sullygnome)

Darum ist sein Erfolg so besonders: Die Tatsache, dass Jynxzi selbst in Rainbow Six: Siege über 30.000 Zuschauer erreicht, ist beeindruckend. Über 30.000 Zuschauer wären zwar auch in anderen Spielen ein starker Wert, doch der Shooter von Ubisoft stößt auf Twitch auf wenig Interesse.

Mit durchschnittlich 16.951 Zuschauern (in den vergangenen 90 Tagen) liegt Rainbow: Six Siege nur auf Platz 25 bei den durchschnittlichen Zuschauerzahlen auf Twitch (via Sullygnome).

Ohne Jynxzi sähe der Wert des Shooters wohl noch deutlich schlechter aus. Andere Streamer wie Beaulo, RazaH oder MacieJay, die Rainbow Six: Siege ebenfalls regelmäßig streamen, haben nicht mal 2.000 Zuschauer im Durchschnitt – und gehören trotzdem zu den größten Content-Creatoren des Spiels. Jynxzi boostet also die Zuschauerzahlen des Titels enorm.

Rainbow Six: Siege erhält mit der kommenden Season übrigens ein Feature, mit dem ihr mit euren Skins handeln könnt:

Shooter erhält das Feature von Counter-Strike 2, das Valve viel Ärger und noch mehr Geld brachte