CoD MW3 nutzt euch bald als Testobjekte, um ein nerviges Problem zu lösen

In Call of Duty Modern Warfare 3 gibt es viele Baustellen, die Spieler entweder nerven oder sogar hindern, im Mehrspieler Spaß zu haben. Einer dieser Baustellen soll bald behoben werden und ihr sollt dabei helfen.

Um welches Problem handelt es sich? Es handelt sich hierbei vorrangig um das Problem der Sichtbarkeit. Call of Duty besitzt viele ausgefallene Skins für das Schlachtfeld. Während einige kunterbunt oder süß aussehen, wirken andere mit ihrer Camouflage passend für das Schlachtfeld.

Das Problem jedoch ist, dass viele Spieler im Mehrspieler die Skins nehmen, die schwer auf dem Bildschirm zu entdecken sind. Während dadurch viele Fans ihre Gunfights verlieren, hat sich Activision eine Lösung ausgedacht, die in Zukunft Abhilfe schaffen könnte.

Temporärer Modus könnte in Zukunft helfen

Was ist das für ein Modus? Activision hat in seinen „Pre-Season“-Patch Notes viele Änderungen verzeichnet, die Call of Duty: Modern Warfare 3 besser machen sollen. Zudem wurde eine kurze, aber wichtige Ankündigung aufgelistet. Die lautet wie folgt:

Haltet in den kommenden Tagen Ausschau nach einer experimentellen Playlist mit Umrissen feindlicher Spieler! Weitere Details folgen. via callofduty.com

Activision hat also einen Modus vorbereitet, in dem feindliche Spieler Umrisse spendiert bekommen. Das soll euch helfen, Skins wie Gaia, der weibliche Groot, besser zu identifizieren.

Unklar ist, ob der Modus schon jetzt aktiv ist, da in den auswählbaren Listen eine „Experimentelle Liste“ aktiv ist, die laut Beschreibung: „Gameplay-Anpassungen des Designteams“ bereithalten. Den Modus könnt ihr auf dem Startbildschirm des Mehrspielermodus auswählen.

Wir haben den Modus getestet und konnten keine signifikanten Änderungen sehen. Es könnte sich also auch um eine andere experimentelle Liste handeln.

Wie werden Gegner in MW3 dargestellt? Jeder Spieler kann einen Operator auswählen und zusätzlich je nach Gusto noch einen Skin drauflegen. Seid ihr dann im Kampf, könnt ihr eure Kollegen an einem blauen Kreis auf dem Kopf erkennen, während Gegner, falls anvisiert, mit einem roten Karo kenntlich gemacht werden.

Solltet ihr aber auf getarnte Gegner stoßen, die auf einer Wald-Map wie ein Baum aussehen, könntet ihr euren Gegner mit dem Terrain verwechseln und so durch dieses Missgeschick krepieren. Schon seit Wochen beschweren sich die Spieler auf sozialen Netzwerken über den Skin „Gaia“ der in vielen Maps mit dem Terrain verschmelzen kann. Das rote Karo reicht also nicht aus.

Es ist also gut möglich, dass Activision so das Problem der schweren Sicht beheben möchte, ohne den Skin in seiner Ursprungsform zu verändern.

