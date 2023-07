Katzen, die Laser aus den Augen schießen – CoD MW2 & Warzone bringen den Fortnite-Vibe

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Mehr Infos zum diesjährigen CoD findet ihr hier: Call of Duty 2023 wird in wenigen Wochen vorgestellt – 11 Leaks, die ihr jetzt kennen solltet

Für Call of Duty 2023 braucht man dann nicht darauf warten, dass die ersten bunten, irren Skins zwei Monate nach Release erscheinen. Ihr könnt nämlich eure Skins und Bundles mit ins neue Spiel nehmen, also direkt mit Sgt. Sprinkles eure ersten Level sammeln.

Doch ja, es gibt jetzt Katzen in Call of Duty und ihr könnt sie spielen. Das gilt dann auch für CoD 2023 .

Call of Duty hat einen neuen Meilenstein erreicht. In der aktuellen Mid-Season 4 können Spieler Katzen oder auch Ratten spielen, die mit ihren Augen tödliche Laserstrahlen abfeuern.

