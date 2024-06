CoD: Warzone ist ein Spiel, das im professionellen Bereich viele verschiedene Taktiken ermöglicht. Auf Turnieren sieht man dabei oft beeindruckende Plays. In einem Qualifier für ein 1-Million-Dollar-Turnier gewann der Spieler Shifty mit einem unglaublichen Play.

Was ist passiert? Am 19. Juni fanden die WSOW Qualifiers statt. Wer hier performt, kriegt einen Platz für das globale Finale, bei dem es einen Preis-Pool von 1 Million US-Dollar (umgerechnet circa 930.000 €) gibt. Das Team, was es schafft, Platz 1 im Finale zu erreichen, erhält dann 300.000 US-Dollar (via Dot Esports).

Bei dem Finale des NA 1 Million Dollar Qualifiers trat der bekannte Spieler Shifty mit seinen beiden Teammitgliedern Biffle und Hisoka an. Am Ende des Matches sah es gar nicht mal so gut für Shifty aus, doch der machte einen beeindruckenden Move, wodurch er noch gewinnen konnte.

Wie hat er gespielt? Das ganze Match könnt ihr euch auf Warzone Nation auf YouTube anschauen. Dort sieht man ab circa 21:40, wie die Zone zu ihrem finalen Punkt verkleinert wird. Shifty, der an dem Punkt als einziger aus seinem Team noch lebt, ist innerhalb des Gases.

Wenn er jetzt zur Zone läuft, würde er wahrscheinlich sterben. Er rennt aber quasi von der Zone weg zu einem markierten Punkt seines Teammitglieds. Dort ist ein Truck. Gerade so überlebt er den Weg zum Truck und wirft ein PDS-Field darauf, wodurch er eine Zeit lang mit dem Truck fahren kann, ohne Schaden zu bekommen.

Mit dem Truck fährt er dann in die Zone und überfährt dabei zwei Spieler. Dann fährt er kurz aus der Zone heraus und tötet den letzten Spieler außerhalb der Zone. Damit gewinnt er für sein Team den Qualifier für das große Turnier.

Der Play wurde auch von den Kommentatoren und Zuschauern gefeiert. Shifty gilt als einer der besten Warzone-Spieler. Das Team aus Shifty, Hisoka und Biffle gilt ohnehin schon als Favoriten-Team.