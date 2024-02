CoD MW3 entfernt alle Scharfschützengewehre aus Ranked, lässt euch nur noch 10 von 121 Waffen spielen

In Call of Duty: Modern Warfare 3 könnt ihr fortan keine Scharfschützengewehre mehr in Ranked spielen, womit insgesamt fast 92 % der Waffen für den Modus entfallen.

Wieso werden die Scharfschützengewehre entfernt? Der Ranked-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 3 möchte euch beim Spielen das gleiche Spielerlebnis vermitteln, das auch die Profis der Call of Duty League (kurz: CDL) haben.

Das hat zur Folge, dass sich der Ranked-Modus an den Regeln der CDL orientiert. Die Spieler der League einigen sich in Form eines Gentleman-Agreements auf bestimmte Restriktionen, die dann auch in Ranked gelten.

Wenn die E-Sportler also eine bestimmte Waffe nicht spielen wollen, warum auch immer, dann sperren sie die und diese Sperre wird dann auch für Ranked von den Entwicklern übernommen. So ist es jetzt den Scharfschützengewehren ergangen, die seit dem 13. Februar 2024 nicht mehr in Ranked spielbar sind.

Das neue CoD MW3 präsentiert sich mit Shooter-Action im neuen Multiplayer-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

In Ranked fehlen 92 % aller Waffen von MW2 und MW3

Welche Waffen könnt ihr in Ranked spielen? In CoD MW3 gibt es insgesamt 121 Waffen, 77 davon stammen noch aus MW2. Doch in Ranked und der CDL sind gerade mal 10 von diesen Waffen spielbar.

Erlaubt sind:

MCW – Sturmgewehr

AMR-9 – Maschinenpistole

Rival-9 – Maschinenpistole

Striker – Maschinenpistole

Striker-9 – Maschinenpistole

WSP-9 – Maschinenpistole

WSP-Swarm – Maschinenpistole

Renetti – Pistole

Ausweidemesser – Nahkampfwaffe

Karambit – Nahkampfwaffe

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass euch ganze 111 Waffen (also 92 %) in Ranked nicht zur Verfügung stehen.

„Profispieler ruinieren das Spiel für alle anderen“

Was sagt die Community dazu? Die Entfernung der Scharfschützengewehre aus Ranked wird von der Community mit gemischten Gefühlen betrachtet. Einige Spieler finden das durchaus sinnvoll, andere meckern über die CDL-Spieler und finden es schade, dass viele Waffen in Ranked nicht spielbar sind.

aenstars via Twitter: „Ich bin ein großer Fan der CDL, aber die Tatsache, dass im Ranglistenspiel identische Waffen- und Ausrüstungspools verwendet werden, ist so langweilig.“

Debilniks via Reddit: „Gut, jetzt sterbe ich nicht mehr nach 3 Sekunden in einer Runde auf Highrise.“

Rolan via Twitter: „Profispieler ruinieren das Spiel für alle anderen.“

YourBoyLoops via Reddit: „Warum regen sich die Leute darüber auf? Die Profis benutzen keine Scharfschützengewehre und dieser Modus soll das so gut wie möglich imitieren.“

OpTic Hitch via X.com: „Auf Highrise und Terminal spawnen und kein Scharfschützengewehr haben zu können… Verdammt langweilige CoD-Profis, Mann.“

Activision hat übrigens kürzlich neue Details zum Matchmaking von Modern Warfare 3 und seiner Funktionsweise verraten und dabei betont, dass nicht das Können der Spieler, sondern deren Verbindung, am höchsten priorisiert werden: Euer Skill ist gar nicht der wichtigste Faktor im Matchmaking von Call of Duty, sagt Activision