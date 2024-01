Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Manche Spieler und YouTuber manipulieren sogar das Matchmaking von CoD MW3, damit sie entspanntere Matches spielen können und schwächere Gegner bekommen: MW3: Deutscher YouTuber erklärt, er hat endlich Spaß am neuen Call of Duty, wenn er das Matchmaking austrickst

Manche Spieler finden es gut, weil es sie vor Matches beschützt, in denen sie gegen deutlich bessere Spieler spielen müssen. Die anderen verspüren einen tiefen Zorn, wenn sie nur an SBMM und werfen dem System vor, nur noch gegen die besten Spieler der Welt spielen zu müssen.

Activision machte dabei deutlich, dass eure Verbindung der wichtigste Faktor mit dem meisten Einfluss auf das Matchmaking sei. Das ist logisch, denn keiner von uns will gegen Menschen in Brasilien oder Japan spielen, die je nach Server-Standort einen ganz anderen Ping haben als wir.

In dem Blog-Post schreiben sie: „Call of Duty berücksichtigt Skill, wie die meisten Spiele der Branche, als eine Komponente, aber Skill ist nicht die dominierende Variable.“

Was sagen die Entwickler zum Matchmaking? Zunächst vermeiden sie den Begriff SBMM und erklären, dass das Matchmaking für sie mehrere Faktoren bei der Erstellung von Lobbys berücksichtige und priorisiere – also entgegen der Theorie, das Matchmaking basiere vor allem auf euren Fähigkeiten.

Anfang Dezember 2023 hat sich Activision erstmals in der Geschichte von Call of Duty zu der Funktionsweise des Matchmakings geäußert. Dort hieß es aber nur, das Matchmaking kombiniere verschiedene Faktoren wie Skill und Latenz. Jetzt gaben die Entwickler jedoch detailliertere Einblicke.

Das Matchmaking von Call of Duty ist seit Jahren ein großes und viel diskutiertes Thema in der Community von Call of Duty.

