CoD MW3: Fans ächzen über Gorilla-Handschuhe für 80 € – „Hatte auf eine Animation gehofft“

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Obwohl Call of Duty Modern Warfare 3 am Anfang weniger Hype auslöste als die anderen Teile und auch einen schlechten Start erlebte, ist das Spiel laut Activision jetzt erfolgreicher als 2023. Ob das auch an den Mikrotransaktionen liegt, erfahrt ihr hier: Call of Duty ist heute erfolgreicher als 2023, sagt Activision – Trotz der miesesten Tests, die ein CoD je hatte

Einzeln erwerben kann man die Handschuhe jedoch nicht. Wer die Handschuhe also haben will und sich nicht für die restlichen Bundles interessiert, muss dennoch 80 € zahlen, 10 € mehr, als das Spiel aktuell auf Steam kostet.

Jedes Bundle kostet dabei etwa 2.400 Call of Duty Points, also umgerechnet etwa 20 €. Wer alle 4 Bundles erworben hat, erhält als Dankeschön die BEAST Handschuhe.

Was sind das für Handschuhe? Die Handschuhe aus Call of Duty Modern Warfare 3 gibt es als Belohnung für den Kauf von 4 Kong x Godzilla Bundles im Shop.

In Call of Duty Modern Warfare 3 gibt es neue Handschuhe, für die man 80 € ausgeben muss. Die Fans sind nicht nur wegen des Preises enttäuscht.

