Wer Redfall für 100 € gekauft hat, wartet ein Jahr später noch auf das, wofür er bezahlt hat

Der Vampir-Shooter Redfall (Steam, Xbox) sollte eigentlich eines dieser Spiele für zehn Jahre werden, von denen man immer hört. Aber Redfall fiel zum Release im Mai 2023 durch. Die Reviews waren niedrig, die Spielerzahlen stürzten in den Keller. Ein schlechter Beigeschmack: Ein Versprechen wurden nicht gehalten. Die „Bite Back Edition“ für 100 € versprach 2 Helden, die bis heute fehlen.

Was war das Versprechen?

Redfall verkaufte eine Deluxe-Edition für über 100 €. Noch heute gibt es die „Bite Back Edition“ für 110 € im Xbox Store. Auf Steam kostet die Edition 100 €.

Teil der Edition waren das Versprechen auf zwei Helden, die als DLCs nach dem Launch erscheinen würden.

Aber auch ein Jahr nach dem Release gibt es keinen Hinweis, auf die zwei DLC-Helden. Im Gegenteil, es sieht so aus, als hätte das Studio Arkane die Arbeit am Shooter eingestellt.

Edition für 100 € verspricht 2 DLC-Helden, aber das Game floppt

Was für Helden sollen denn kommen? Das weiß man nicht. Die Edition enthielt den „Redfall Hero Pass“ und der versprach eben „Zwei künftige Helden“ – wer die genau sein würden, ist nicht bekannt.

Aktuell ist dieser „Redfall Hero Pass“ komplett ohne Inhalt.

Studio schweigt

Wie ist denn der Stand? Arkane hat im November 2023 geschrieben, dass man am Hero Pass arbeitet und sich darauf freut, neue Helden und Updates im Jahr 2024 vorzustellen.

Allerdings ist in den letzten 6 Monaten nichts mehr bei Redfall geschehen. Auch der Geburtstag des Spiels, am 2. Mai, blieb komplett ohne Lebenszeichen. Der Twitter-Account ist seit 30 Tagen still.

Wenn Spiele für 10 Jahre keine 10 Tage durchhalten

Das steckt dahinter: Redfall war als „Service-Game“ geplant, das über Jahre mit Inhalten unterstützt werden sollte – aber der Release war so schwach und das Interesse am Spiel so gering, dass sich die Weiterentwicklung des Spiels offenbar nicht lohnte.

Aktuell hat Redfall noch 35 Spieler auf Steam. Das Traurige ist: Selbst zum Release waren es kaum mehr. Wer Redfall gezockt hat, der hat das offenbar über den Game Pass getan.

Wie später bekannt wurde, haben wohl nicht mal die Entwickler selbst an den Erfolg des Spiels geglaubt.

Man kann jetzt gespannt sein, ob Arkan jetzt wirklich noch an dem Total-Flop weiterarbeitet, um ihr Versprechen gegenüber den Käufern zu erfüllen.

Redfall war Teil einer ganzen Reihe von Spielen, die vom Live-Service-Game-Hype profitieren wollten, aber offenbar zur genau falschen Zeit erschienen sind: 3 neue Spiele von berühmten Studios, die wie Destiny sein sollten, aber 2023 floppten und starben