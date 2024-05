Ein Jahr nach Redfall: Xbox schließt Arkane Austin und 3 weitere Bethesda-Studios

Xbox schließt angeblich vier Entwicklerstudios, die zu Bethesdas Muttergesellschaft ZeniMax Media gehören, darunter auch das Studio hinter Redfall.

Um welche Studios geht es und wie geht es für die Studios weiter? Wie der Branchen-Insider Jason Schreier auf x.com (ehemals Twitter) berichtet, schließt Xbox insgesamt vier Entwicklerstudios, die zu Bethesda gehören.

Arkane Austin – Studio wird geschlossen, einige Mitarbeiter wechseln zu anderen Bethesda-Teams

Tango Gameworks – Studio wird geschlossen

Alpha Dog Studios – Studio wird geschlossen

Roundhouse Games – das Team wird zu ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) wechseln

Die Informationen der Studio-Schließungen stammen aus einer E-Mail von Matt Booty (Head of Xbox Game Studios) an die Mitarbeiter der Xbox Game Studios.

Studio-Schließungen als Folge von Veränderungen des Schwerpunkts

Was sagt Microsoft zu den Schließungen? Die E-Mail, in der sich Matt Booty an die Mitarbeiter der verschiedenen Xbox Game Studios richtet, liegt dem Online-Magazin IGN vor. In der E-Mail sagt Booty, die Veränderungen an den Teams beruhen darauf, dass man den Schwerpunkt fortan auf „eindrucksvolle“ Titel legen und in Bethesdas Portfolio von Blockbuster-Spielen investieren wolle.

Wie viele Mitarbeiter der betroffenen Entwicklerstudios durch die Studio-Schließungen jetzt ihren Job verlieren und wie viele zu anderen Teams innerhalb der Xbox Game Studios wechseln, ist derzeit nicht bekannt.

Entwickler von Redfall und Hi-Fi Rush betroffen

Für welche Spiele sind die Studios bekannt? Arkane Austin ist unter anderem für den Koop-Shooter Redfall verantwortlich, der im Mai 2023 veröffentlicht wurde und mit viel negativer Kritik kämpfen musste sowie miese Reviews erhielt. Zuvor war Arkane vor allem für Singelplayer-Spiele wie Dishonored, Prey und Bioshock bekannt.

Tango Gameworks ist wiederum das Studio hinter dem rhythmusbasiertem Action-Spiel Hi-Fi-Rush, das im Januar 2023 erschien und sehr gut bei den Spielern ankam. Auf Steam ist Hi-Fi Rush zu 97 % positiv. Außerdem machten sie The Evil Within und Ghostwire: Tokyo.

Wie geht es mit Redfall weiter? Redfall war als Live-Service-Game mit Online-Funktionen geplant. Die Schließung des Entwicklerstudios hat dementsprechend direkte Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Koop-Shooters.

In der Mail an die Mitarbeiter heißt es, Redfall werde keine neuen Updates erhalten und die Entwicklung an dem Spiel beendet.Redfall und seine Server seien jedoch weiterhin für die Spieler online und Spieler, die den Hero-DLC gekauft haben, sollen ein Wiedergutmachungsangebot bekommen.

Bereits im Januar 2024 hat Microsofts 1.900 Mitarbeiter entlassen. Schon da traf es in erster Linie Bethesdas Muttergesellschaft ZeniMax Media und Activision Blizzard: Microsoft entlässt 1.900 Mitarbeiter im Gaming-Bereich: „Schmerzhafte Entscheidung