Der Xbox-Chef erklärt, warum das neue 70-€-Spiel von Bethesda so ein großer Flop geworden ist

Redfall (Xbox, PC) hätte ein Hit für Xbox, Bethesda und Entwickler Arkane werden sollen. Stattdessen ist das neue Koop-Spiel mit Vampiren miserabel gestartet und stürzt auf Xbox und Steam total ab. Phil Spencer meldet sich nun zu Wort und erklärt, was da passiert ist – und wie es weitergeht.

Was ist das für ein Spiel? In Redfall spielt ihr einen von vier Helden und müsst alleine oder im Team aus bis zu 4 Spielern die Stadt Redfall von Vampiren befreien. Nach einem Vorfall ist dort alles verseucht, die Sonne ist dunkel und viele überlebende Menschen sind jetzt Kultisten.

Im Kern ist Redfall ein Loot-Shooter, in dem ihr immer bessere Ausrüstung findet. Eure Charaktere verfügen aber auch über besondere Fähigkeiten, mit denen sie Vampire bekämpfen und die Gegend erkunden können.

In verschiedenen Missionen und besonderen Aktivitäten sammelt ihr mehr Loot, werdet stärker und entdeckt mehr von der Welt und der Story. Außerdem stehen euch mächtige Vampir-Bosse im Weg, die ihr in epischen Kämpfen plattmachen sollt.

Wie kommt Redfall an? Nicht gut. Die ersten Reviews zu Redfall sind miserabel, wobei die offiziellen Berichte hier noch das beste Bild zeichnen:

der Metascore für PC liegt bei 57, der für Xbox bei 62

die User-Scores hängen zwischen 1,9 und 2,6

auf Steam ist das Spiel mit 30 % „größtenteils negativ“

Größte Kritik sind dabei technische Probleme. Niedrige FPS, Grafik-Fehler und Stottern gehören zu den häufigsten Beschwerden. Allerdings bemängeln auch einige Spieler, dass schlicht die Welt zu leer und langweilig sei. Es gebe wenig zu tun, Gegner seien keine Herausforderung und das Gefühl einer gefährlichen „Vampir-Stadt“ fehle völlig.

Besonders weh tut dabei der heftige Preis von stolzen 70 € für die Standard-Version. Das ist vielen einfach zu teuer für ein Spiel, das scheinbar nicht einmal fertig ist, sondern Fehler aufweist.

Eine Verschiebung hätte nicht geholfen

Das sagt der Chef: Im Kinda Funny Xcast haben die Moderatoren den Xbox-Chef Phil Spencer zur Rederunde eingeladen (via YouTube). Dort spricht Spencer lange über das, was bei Redfall schief gelaufen ist und was vielleicht hätte besser gehen können.

Er beginnt damit, dass er selbst natürlich nicht zufrieden sei. Er hasse es, die Xbox-Community zu enttäuschen, dann sei er mit sich selbst unzufrieden: „Nichts ist schwerer für mich, als die Xbox-Community zu enttäuschen und zu sehen, wie sie das Vertrauen verliert.“ Man habe 60 FPS versprochen und nicht liefern können. So etwas gehe gar nicht.

An den technischen Problemen arbeite man und man wolle sie bald beheben. Dass so etwas das Bestreben sei, habe man schon mit Sea of Thieves und Grounded bewiesen. Aber was auch eine Verschiebung nicht behoben hätte, sei die Idee des Spiels gewesen, die ebenfalls nicht unbedingt gut ankommt:

Was ich nicht tun werde, ist gegen das kreative Bestreben unserer Teams zu wirken. […] Ich bin ein großer Unterstützer von Arkane Austin, ihre Erfolgsbilanz ist super, ich liebe viele ihrer Spiele. [Redfall] ist eines, wo sie ihre internen Ziele nicht erreicht, haben. Es ist vielleicht vereinfacht, zu sagen: „Wenn ihr nur 3 Monate verschoben hättet, hätte die Kern-Idee des Spiels etwas anderes geliefert als das, was es war.“ […] Wenn wir mehr Bugs haben, als wir haben sollten, dann sind wir offen für Verschiebungen. Aber an einem Punkt müssen wir die kreative Vision haben und das Spiel rausbringen. Dann erzählen uns Reviewer und Spieler, was sie davon halten. Phil Spencer

Was hätte man anders machen können? Spencer sagt, er wolle den Teams die Freiheit lassen, zu tun, was sie tun möchten, auch wenn dann nicht die Spiele dabei herauskommen, die man von diesem Studio erwarten würde. Redfall ist ein solches Beispiel, da Arkane vor allem bekannt ist für Singleplayer-Story-Games wie Prey und Dishonored.

Später nimmt Spencer die Schuld dabei auf sich und Xbox im Ganzen: „Wir haben keine gute Arbeit geleistet, um mit Arkane Austin zu interagieren und ihnen zu helfen, zu verstehen, was es heißt, Teil von Xbox zu sein. Wir haben sie einfach an dem Spiel arbeiten lassen.“ Man habe aber mehr für das Team da sein sollen, räumt Spencer ein.

Das alles sei aber keine Entschuldigung dafür, was früher passiert ist, sondern nur eine Erklärung. Spencer selbst wirkt ziemlich mitgenommen von den letzten Tagen und sagt selbst, dass er gerade auch keine positive Haltung einnehmen könne. Dazu sei sein Kopf zu voll.

