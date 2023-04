Spektakulärer Launch-Trailer liefert Einblicke in den neuen Koop-Shooter – Das erwartet euch in Redfall

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

Erledigt ihr Vampire, erbeutet ihr wertvollen Loot, mit dem ihr eure Figuren immer stärker machen könnt. Dabei bleibt es euch überlassen, wie ihr gegen die Blutsauger vorgeht: Seid ihr strategisch unterwegs und schleicht euch taktisch an eure Gegner heran oder stürzt ihr euch lautstark in den Kampf?

Redfall bietet euch eine offene Welt, die Geschichten durch kleine Details erzählt. Diese erkundet ihr mit vier spielbaren Figuren, die jeweils über eigene besondere Fähigkeiten und Skill-Trees verfügen. Daneben stehen euch eine Vielzahl an Waffen und Gadgets zur Verfügung, um in der Vampir-Jagd erfolgreich zu sein.

Was ist Redfall für ein Spiel? Schauplatz des Spiels ist die kleine Stadt “Redfall”, die ein düsteres Schicksal heimsucht. Vampire haben den Ort in ihrer Gewalt, sodass die Einwohner von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Der neue Koop-Shooter Redfall (PC, Xbox Series, Xbox Game Pass) wird am 2. Mai seinen Release feiern. Der neue Launch-Trailer liefert einen Einblick, was uns zum Release des neuesten Spiels des Entwicklers Arcane Studios erwartet.

