Neuer Koop-Shooter zeigt Release-Datum im Trailer – „Ich liebe die Arkane Studios, kann Redfall kaum abwarten“

Ein neuer Trailer zum Koop-Shooter „Redfall“ zeigt detaillierte Einblicke in das Gameplay und präsentiert das genaue Releasedatum des Spiels. Auf Youtube sind die Spieler schon gespannt und freuen sich auf das kommende Game der Arkane Studios.

Redfall stammt vom Publisher Bethesda und wird von Arkane Studios entwickelt, die bereits für Titel wie Wolfenstein: Young Blood oder Dishonored bekannt sind.

Redfall wird ein Open-World-Shooter voller Vampire. Ihr spielt einen von 4 verschiedenen Helden und stellt euch den finsteren Kreaturen sowie ihren Anhängern, den Kultisten. Das Setting ist eine Insel, deren Geheimnisse es zu ergründen gilt.

Das Spiel könnt ihr sowohl allein als auch im Koop mit bis zu vier Spielern zocken.

Im Rahmen des Events „Xbox & Bethesda Developer Direct“ wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der Einblicke in das Spiel zeigt und ein konkretes Releasedatum für Redfall liefert.

Hier sehr ihr den neuen Gameplay-Trailer von Redfall:

Ihr bekommt noch dieses Jahr eine Insel voller Vampire und Kultisten

Wann ist der Release von Redfall? Ursprünglich war der Release von Redfall im Sommer 2022 angesetzt, jedoch verkündete Bethesda am 12. Mai 2022, dass das Spiel erst 2023 kommen werde.

Jetzt steht der neue Termin fest: Am 2. Mai wird der Koop-Shooter seinen Release haben und für die Plattformen XBox Series X/S und PC erscheinen. Das Spiel soll zudem ab dem ersten Tag im Game Pass enthalten sein.

Was wird es in Redfall geben? Der neue Trailer zeigt detaillierte Einblicke in das Gameplay von Redfall. So wird die Insel vorgestellt und besondere Orte gezeigt, wie die Feuerwache, an der ihr rasten könnt oder das Leuchthaus, das ihr wieder in Betrieb nehmen müsst.

Außerdem seht ihr im Clip einige Arten an Vampir-Gegnern wie die „Wandlerin“ oder den „Lieutenant“. Letzterer gehört zu den Elite-Schergen der Vampirgötter und tritt als Endgegner auf, sobald ihr ein wichtiges Gebiet aus den Händen der Vampire zurückerobern konntet.

Abseits der Hauptstory stürzt ihr euch in den Kampf gegen die Vampiranhänger, den Kultisten oder begebt euch in ein Vampirnest, um dessen Herz zu zerstören und es damit zum Einsturz zu bringen.

Das Waffenarsenal in Redfall reicht von militärischen Gegenständen bis hin zu Gadgets, mit denen ihr für die Vampirjagd gerüstet seid. Darunter befinden sich Schrotflinten, Scharfschützengewehre oder auch Pflöcke, um Vampire zu pfählen.

Wie reagiert die Community auf den Trailer? Viele Spieler schreiben unter den neuen Trailer auf YouTube, wie gut der Shooter aussehe und dass sie sich auf den Release freuen.

Vor allem, dass das Spiel von Entwicklerstudio Arkane Studios stammt, überzeugt mehrere User, da ihnen bereits andere Spiele der Macher gefielen:

Blue Beetle: „Ich bin seit der Ankündigung gespannt auf dieses Spiel. Ich bin ein großer Fan von Arkane und der Art und Weise, wie sich ihre Spiele anfühlen. Der Zusatz vom Ko-Op wird das Spiel auf das nächste Level bringen“.

Svarta: „Los geht’s, sieht toll aus, danke für das Spiel! Kann es kaum erwarten, es zu spielen“.

AndersonAnderson: „Sieht gut aus. Die Waffen könnten etwas kraftvoller sein, aber alles andere ist solide und ein echter First-Person-Helden-Shooter von Arkane ist das, worauf sicher viele Leute gewartet haben“.

Amigo500: „Ich liebe die Arkane Studios, kann Redfall kaum abwarten. Sieht unglaublich kreativ aus.“

Wenn ihr immer auf der Suche nach neuen Spielen seid, findet ihr hier eine Liste mit den neuen MMOs und Multiplayer-Spiele 2023: Die große Release-Liste