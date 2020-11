Liste aller Skins und Outfits für Fortnite – So bekommt Ihr sie

In Fortnite: Battle Royale (PC, PS4 & Xbox One) gibt es eine Menge Skins und Outfits, mit denen ihr eure Helden individuell ausgestaltet könnt. Hier findet ihr eine Liste aller Skins, die es gerade im Spiel gibt und wie ihr an sie kommt.

In Fortnite: Battle Royale wird euer Avatar normalerweise vor jedem Match zufällig bestimmt. So seid ihr in einem Match als drahtige Kommando-Soldatin unterwegs, ein andermal als cooler Typ mit Rasta-Locken.

Wer jedoch lieber ein unverwechselbares eigenes Erscheinungsbild möchte, kann sich Skins aus dem Shop holen oder sie freispielen.

Dann könnt ihr das neue Aussehen fest einstellen und ihr startet dann garantiert mit diesem Outfit.

Update: Dieser Artikel wurde am 16. November 2020 zuletzt aktualisiert.

Diese Skins gibt’s im täglichen Angebot

Diese Erscheinungsbilder könnt ihr euch regulär mit V-Bucks im Shop kaufen. V-Bucks sind die Echtgeldwährung von Fortnite, die ihr euch aber auch im Spiel verdienen könnt. Die Preise sind nach der Seltenheit der Skins und Outfits gestaffelt:

Ungewöhnliche Skins (Grün): 800 V-Bucks (ca. 8 Euro)

800 V-Bucks (ca. 8 Euro) Seltene Skins (Blau) : 1.200 V-Bucks (ca. 12 Euro)

: 1.200 V-Bucks (ca. 12 Euro) Epische Skins (Purpur) : 1.500 V-Bucks (ca. 15 Euro)

: 1.500 V-Bucks (ca. 15 Euro) Legendäre Skins (Orange): 2.000 V-Bucks (ca. 20 Euro)

Jeden Tag sind acht Angebote (Outfits, spezielle Angebote für den Battlepass und Skins für die Spitzhake und euren Gleiter) im Shop. Es kann also etwas dauern, bis ihr ein ganz besonderes Outfit kaufen könnt. Außerdem gibt es spezielle Angebote, die es nur zu bestimmten Zeiten wie Weihnachten oder Halloween, gibt.

Hier gibt’s übrigens einen speziellen Skin, den PlayStation-Plus-Kunden umsonst bekommen.

Die folgenden Skins und Outfits können in der täglichen Rotation enthalten sein und sind das ganze Jahr über verfügbar (klickt auf ein Bild, um es zu vergrößern).

Das sind die ungewöhnlichen Skins

Die folgenden Skins sind von der Seltenheit „ungewöhnlich“ und kosten 800 V-Bucks, was ungefähr 8 Euro entspricht.

Cole (Ungewöhnlich)

Red Nosed Ranger (Ungewöhnlich)

Verge (Ungewöhnlich)

Cabbie (Ungewöhnlich)

Hayseed (Ungewöhnlich)

Munitions Major (Ungewöhnlich)

Prickly Patroller (Ungewöhnlich)

Birdie (Ungewöhnlich)

Pastel (Ungewöhnlich)

Tinseltoes (Ungewöhnlich)

Pfeifenkriegerin (Ungewöhnlich)

Streifensoldat (Ungewöhnlich)

Braniac (Ungewöhnlich)

Garrison (Ungewöhnlich)

Bunnymoon (Ungewöhnlich)

Kürbiskämpfer (Ungewöhnlich)

Nachtlicht (Ungewöhnlich)

Lightshow (Ungewöhnlich)

Star-Spangeled Ranger (Ungewöhnlich)

Star-Spangeled Trooper (Ungewöhnlich)

Patriotentrooper (Unabhängigkeitstag 2018 – Ungewöhnlich)

Patriotenrangerin (Unabhängigkeitstag 2018 – Ungewöhnlich)

Armadillo (Ungewöhnlich)

Scorpion (Ungewöhnlich)

Peitschenhieb (Ungewöhnlich)

Sgt. Grünklee (Ungewöhnlich – Saint Patricks Day)

Aufklärungsexpertin (Ungewöhnlich)

Karmesinroter Späher (Ungewöhnlich)

Karmesinrote Verteidigerin (Ungewöhnlich)

Taktischer Offizier (Ungewöhnlich)

Jungle Scout (Ungewöhnlich)

Taktischer Offizier (Ungewöhnlich)

Highrise Assault Trooper (Ungewöhnlich)

Renegade (Ungewöhnlich)

Ranger (Ungewöhnlich)

Pathfinder (Ungewöhnlich)

Dominator (Ungewöhnlich)

Devastator (Ungewöhnlich)

Commando (Ungewöhnlich)

Assault Trooper (Ungewöhnlich)

Scout (Ungewöhnlich)

Tracker (Ungewöhnlich)

Trooper (Ungewöhnlich)

Julzeit Ranger (Ungewöhnlich – Weihnachten)

Glühweinagentin (Ungewöhnlich – Weihnachten)

Toy Trooper (Ungewöhnlich)

Aura (Ungewöhnlich)

Bolt (Ungewöhnlich)

Bracer (Ungewöhnlich)

Desert Dominator (Ungewöhnlich)

Gage (Ungewöhnlich)

Guild (Ungewöhnlich)

King Flamingo (Ungewöhnlich)

Match Point (Ungewöhnlich)

Plastic Patroller-(Ungewöhnlich)

Relay (Ungewöhnlich)

Anarchy Agent (Ungewöhnlich)

Brute Gunner (Ungewöhnlich)

Brute Navigator (Ungewöhnlich)

Crystal (Ungewöhnlich)

World Warrior (Ungewöhnlich)

Symbol Stalwart (Ungewöhnlich)

Banner Trooper (Ungewöhnlich)

Branded Brawler (Ungewöhnlich)

Branded Brigadier (Ungewöhnlich)

Lt. Logo (Ungewöhnlich)

Marked Marauder (Ungewöhnlich)

Sgt. Sigil (Ungewöhnlich)

Signature Sniper (Ungewöhnlich)

Slingshot



Sureshot

Grill Sergeant

Sgt. Sizzle

Caution

Clash

Grit

Hard Charger

Manic

Recon Ranger

Red Jade

Sunflower

Swamp Stalker

Arctic Intel

Chillout

Ice Stalker

Snow Striker

Chill Count

Hailstorm

Ice Intercept

Snow Sniper

Cozy Commander

Holly Jammer

Jolly Jammer

PJ Patroller

Deadfall

Knockout

Snakepit

Vice

Crusher

Ex

Wild Gunner

Stella

Spirit Sniper

Specter Inspector

Sizzle

Shimmer Specialist

Scarlet Commander

Sandshark Driver

Sagan

Quackling

P.K.E. Ranger

Phantom Commando

Par Controller

PAranormal Guide

Lada

Haunt Officer

Envoy

Ecto Expert

Curse Buster

Crustina

Crimson Elite

Containment Specialist

Castaway Jonesy

Boxy

Boxer

Aura Analyzer

Das sind die seltenen Skins

Diese Skins kosten 1.200 V-Bucks, was ungefähr 12 Euro entspricht.

Sandstorm (Selten)

Scimitar (Selten)

Dream (Selten)

Hopper (Selten)

Buccaneer (Selten)

Sea Wolf (Selten)

Fastball (Selten)

Slugger (Selten)

Axiom (Selten)

Psion (Selten)

Skully (Selten – Valentinstag)

Heartbreaker (Selten – Valentinstag)

Bandolette (Selten)

Sunbird (Selten)

Mezmer (Selten)

Marino (Selten)

Tech Ops (Selten

Volley Girl (Selten

Zündkerzenkünstlerin (Selten)

Twistie (Selten)

Bendie (Selten)

Instinct (Selten)

Hypernova (Selten)

Waypoint (Selten)

Weitschuss (Selten)

Cloudbreaker (Selten)

Disco Diva (Selten)

Fishstick (Selten)

Grimbles (Selten)

Maven (Selten)

Wingtip (Selten)

Backbone (Selten)

Chopper (Selten)

fn Insight (Selten)

Longshot (Selten)

Maki Master (Selten)

Riot (Selten)

Maximilian (Selten)

Chaos (Selten)

Rabatz (Selten)

Airheart (Selten)

Finsterbomber (Selten)

Sushimeister (Selten)

Spitzname (Selten)

Glücksjägerin (Selten)

Dreifachbedrohung (Selten)

Sprungwurf (Selten)

Diecast (Selten)

Chromium (Selten)

Hackerin (Selten)

Midnight Ops (Selten)

Grelle Angreiferin (Selten)

Heller Angreifer (Selten)

Blenden (Selten)

Schnorchel-Ops (Selten)

Hyperion (Selten)

Circuit Breaker (selten)

Aerial Assault Trooper (Selten)

Codename E.L.F. (Selten – Weihnachten)

Rotnasige Räuberin (Selten – Weihnachten)

Arctic-Assassin (Selten)

Absolute Zero (Selten)

Brawler (Selten)

Farbbomber (Selten)

Circuit Breaker (Selten)

Desperado (Selten)

First Strike Specialist (Selten)

Infiltrator (Selten)

Munitions Expert (Selten)

Recon Expert (Selten)

Recon Scout (Selten)

Recon Specialist (Selten)

Renegade Raider (Selten)

Special Forces (Selten)

Survival Specialist (Selten)

Vector (Selten)

Asmodeus (Selten)

Beach Bomber (Selten)

Bigfoot (Selten)

Biz (Selten)

Callisto (Selten)

Cryptic (Selten)

Dare (Selten)

Demogorgon (Selten)

Doublecross (Selten)

Flutter (Selten)

Focus (Selten)

Heist (Selten)

Pillar (Selten)

Tsuki (Selten)

Bachii (Selten)

Bronto (Selten)

Mika (Selten)

Frontier (Selten)

Rio Grande (Selten)

Brite Blaster

Autumn Queen

Riley

Triggerfish

Surf Rider

Trench Raider

The Brat

Bushranger

Haze

Sinister Striker

Midflied Monstrosity

Brutal Threat

Soulless Sweeper

Decaying Dribbler

Putrid Playmaker

Fatal Finisher

Crypt Crosser

Jawbreaker

Snuggs

Outcast

Paradigm

Starlie

Street Striker

Toxic Tagger

Ruby

PJ Pepperoni

Zorgoton

Limelight

Payback

Moxie

Guaco

Aeronaut

Sledge

Catastrophe

Fennix

Shot Caller

Bravo Leader

Bubble Bomber

Facet

Ravina

Baba Yaga

Headlock

Party Trooper

Storm Racer

Pitstop

Victoria Saint

Adeline

Kyra

Razor

Atheleisure Asassin

Bryce 3000

Kalia

Splatterella

Penny

King Krab

Bryne

Axo

Relaxed Fit Jonesey

Dummy

Waveripper

Barracuda

Envision

Shore Leave

Rally Raider

Atlantean Fishstick

Safari

Comfy Chomps

Cozy Chomps

Surf Witch

Scarlet Serpent

Swamp Stomper

Trench Trawler

Airhead

Hugo

Sig

Goldie

Guff

Rue

Wolf

Siren

Wiretap

Redux

Blockade Runner

Chance

Komplex

Zina

Echo

Farmer Steel

Deadlock

Mystify

Terra

Tek

Pinkie

Metal Mouth

Zadie

Stingray

Shifu

Jade Racer

Tigeress

Swift

Gan

Jellie

Bull Shark

Monks

Rustler

Wrangler

Depth Dealer

Snow Patroller

Arctica

Flatfoot

Cutiepie

Dolph

Frosted Flurry

Hush

Bundles

Patch

Das sind die epischen Skins

Diese Skins sind für 1.500 V-Bucks oder 15 Euro zu bekommen.

Doggo (Episch)

Takara (Episch)



Kenji (Episch)

Kuno (Episch)

Luminos (Episch)

Daring-Duelist (Episch)

Sterling (Episch)

Splode (Episch)

Nitehare (Episch)

Nightwitch (Episch)

Shaman (Episch)

Beastmode (Episch)

Firewalker (Episch – Chinesisches Neujahr)

Snowstrike (Episch)

Kitbash (Episch)

Lil Whip (Episch)

Deep Sea Dominator (Episch)

Deep Sea Destroyer (Episch)

Revolt (Episch)

Rebell (Episch)

Jaeger (Episch)

Marshmello (Episch – MArshmello-Konzert)

Malcore (Episch)

Ewigkeit (Episch)

Lace (Episch)

Jägar (Episch)

Fyra (Episch)

Cloaked Shadow (Episch)

Crackabella (Episch)

Slushy Soldier (Episch)

Snowfoot (Episch)

Sugarplum (Episch)

Nara (Episch)

Yee-Haw (Episch)

Mothmando (Episch)

Federverteidiger (Episch)

Taro (Episch)

Castor (Episch)

Elmira (Episch)

Sanktum (Episch)

Kürbisagent (Episch)

Geissel (Episch)

Pest (Episch)

Flapjackie (Episch)

Growler (Episch)

Spooky Team Leader (Episch)

Dante (Episch)

Heidi (Episch)

Heumann (Episch)

Strohagentin (Episch)

Ludwig (Episch)

Hollowhead (Episch)

Guan Yu Episch)

Rosa (Episch)

Stage Slayer (Episch)

Synth Star (Episch)

Kuckuck Episch

Nachtinacht (Episch)

Cloaked Star (Episch)

Triage Trooper (Episch)

Field Surgeon (Episch)

Abtrünniger Agent (Episch)

Hacivat (Episch)

Mullet Marauder (Episch)

Beef Boss (Episch)

Archetype Episch

Aerobic Assassin (Episch)

Rennfieber (Episch)

Überholer (Episch)

Far Out Man (Episch)

Dreamflower (Episch)



Shade (Episch)

Riffranger (Episch)

Wrackplünderer (Episch)

Bräunungsspezialist (Episch)

Abstrakt (Episch)

Scoundrel (Episch)

Gaunerin (Episch)

Ventura (Episch)

Noir (Episch)

Fireworks Team Leader (Episch)

Gumshoe (Episch)

Sleuth (Episch)

Brite Gunner (Episch)

Hazard Agent (Episch)

Toxic Trooper (Episch)

Venturion (Episch)

Patronengurt (Episch)

Stahlsicht (Episch)

Tomatenkopf (Episch)

Plüschige Rabaukin (Ostern 2018, Episch)

Langohrmarodeur (Ostern 2018, Episch)

Highland-Kriegerin (Saint Patrick’s Day – Episch)

Nite Rider (Episch)

Alpine Ace USA (Episch – Winterolympiade 2018)

Alpine Ace Deutschland (Episch – Winterolympiade 2018)

Alpine Ace Großbritannien (Episch – Winterolympiade 2018)

Alpine Ace Frankreich (Episch – Winterolympiade 2018)

Alpine Ace China (Episch – Winterolympiade 2018)

Alpine Ace Canada (Episch – Winterolympiade 2018)

Alpine Ace Südkorea (Episch – Winterolympiade 2018)

Mogul Master USA (Episch – Winterolympiade 2018)

Mogul Master Südkorea (Episch – Winterolympiade 2018)

Mogul Master Großbritannien (Episch – Winterolympiade 2018)

Mogul Master Deutschland (Episch – Winterolympiade 2018)

Mogul Master Frankreich (Episch – Winterolympiade 2018)

Mogul Master China (Episch – Winterolympiade 2018)

Mogul Master Canada (Episch – Winterolympiade 2018)

Mogul Master (Episch – Winterolympiade 2018)

Alpine Ace (Episch – Winterolympiade 2018)

Ghoul Trooper (Episch – Halloween)

Skull Trooper (Episch – Halloween)

Ginger Gunner (Episch – Weihnachten)

Adventsagitator (Episch – Weihnachten)

Funk Ops (Episch)

Shadow Ops (Episch)

Versa (Episch)

Chief Hopper (Stranger Things)

Ether (Episch)

Flare (Episch)

Nitebeam (Episch)

Sofia (Episch)

Starfish (Episch)

Summer Drift (Episch)

Synapse (Episch)

Mecha Team Leader (Episch)

Copper Wasp (Episch)

Astra

Astro Assassin

Bao Bros

Bash

Big Mouth

Bonehead

Bone Wasp

Bun Bun

Bunnywolf

Candyman

Chaos Agent

Voyager

Delirium

Deo

Dominion

Dread Fate

Dread Omen

Freestyle

Globe Shaker

Grim Fable

Grimoire

Gutbomb

Hemlock

Hit Man

Hothouse

Hotwire

Hyacinth

Infinity

Kane

Kurohomura

Lion

Lovethorn

Mariana

Master Minotaur

Morro

Nightlife



Party MVP

Party Star

Peely Bone

Polar Patroller

Ragsy

Renegade Shadow

Shiver

Sklaxis

Slumber

Smoke Dragon

Starflare

Stoneheart

Synth

Tailor

Teef

The Good Doctor

Vix

Vulture

Yule Trooper

Bone Boss

Arachne Couture

Blacklight

Bone Ravage

Catrina

Chaos

Corrupted Arachne

Corrupted Insight

Willow

Corrupted Shogun

Summer Fable

Violet

Tropical Punch Zoey

Unpeely

Midnight Dusk

Nightsurf Bomber

Derby Dynamo

Fishskull

Gnash

Grind

Hush

P 1000

Psycho

Red Strike

Skull Squad Leader

Wildcard

Wilde

Punk

Das sind die legendären Skins

Diese Skins sind am teuersten und kosten 2.000 V-Bucks oder 20 Euro. Dafür sind sie meist ziemlich beeindruckend.

Supersonic (Legendär)

Malice (Legendär)

Eiskönigin (Legendär)

Glimmer (Legendär)

DJ Bop (Legendär)

Ark (Legendär)

Krampus (Legendär)

Deadfire (Legendär)

Spinnenritter (Legendär)

Arachne (Legendär)

Shogun (legendär)

Walküre (Legendär)

Wildcard (Legendär)

Panda-Beauftragte (Legendär)

Verwüstung (Legendär)

Hime (Legendär)

Musha (Legendär)

Bissiger Taucher (Legendär)

Magnus (Legendär)

Oblivion (Legendär)

Criterion (Legendär)

Vertext (Legendär)

Criterion (Legendär)

Oblivion (Legendär)

Vertex (Legendär)

Fate (Legendär)

Himmelsjäger (Legendär)

Omen (Legendär)

Flytrap (Legendär)

Moisty Merman (Legendär)

Power Chord (Legendär)

Leviathan (Legendär)

Dinokommando (Legendär)

Raven (Legendär)

Dark Vanguard (Legendär)

Powerchord (Legendär)

Schlachtenhund (Saint Patrick’s Day – Legendär)

Rex (Legendär)

Wukong (Legendär – Chinesisches Neujahr 2018)

Inferno

Liebesranger (Legendär – Valentinstag)

Oberkuschelbeauftragte (Legendär – Valentinstag)

Oberknacker (Legendär – Weihnachten)

Raptor (Legendär)

Red Knight (Legendär)

Velocity (Legendär)

John Wick (Legendär)

Tempest (Legendär)

Backlash

Blastoff

Cyclo

Deadeye

Dynamo Dancer

Firebrand

Galaxy Scout

Hypersonic

Joltara

Opressor

Oro

Polarity

The Mighty Volt

Wanderlust

Zero

Hunter

Das sind die Serien-Skins

Diese spezielle Kategorie an Skins bieten euch bestimmte Serien, darunter Marvel- und DC-Helden, Star-Wars-Charaktere oder auch besondere Editionen von Skins oder Skins von Influencern wie Ninja.

Black Widow (Marvel)

Star-Lord (Marvel)

Silver Surfer

Black Widow (Snow Suit)

Blade

Cable

Captain America

Cuddlepool

Daredevil

Domino

Ghost Rider

Psylocke

Ravenpool

Rippley vs. Sludge

Rey

Professor Slurpo

Poison Ivy

Perfect Shadow

Nite Gunner

Ninja

Molten Valkyrie

Omen

Molten Battle Hound

Mecha Team Shadow

Major Lazer

Loserfruit

Lachlan

Kylo Ren

Stormtrooper

Harley Quinn

Frozen Fishsticks

Finn

Fallen Love Ranger

Dark Wild Card

Dark Tricera Ops

Dark Rex

Dark Red Knight

Dark Power Chord

Dark Jonesy

Darkheart

Catwoman

Blaze

Black Manta

Big Chuggus

Batman

Astro Jack

Prämien-Skins

Diese Skins gibt’s nur als Prämien zu besonderen Promo-Aktionen.

Sub Commander (Twitch Prime)

Havoc (Twitch Prime)

Wegbereiter (Twitch Prime)

Blue Team Leader (PS Plus)

Rogue Agent (Starter-Pack I)

Flügelmann (Starter Pack II)

Ace (Starterpack III)

Blue Striker (PS Plus)

Rosige Anführerin (Gründer-Prämie)

Kriegsbemalung (Gründer-Prämie)

Galaxy (Samsung Promo)

Summit-Striker (Starterpack IV)

Frostbite (Physisches Paket)

Eon (Xbox One S)

Double Helix (Switch)

Reflex (Nvidia-Deal)

Wunderkind (PlayStation Plus)

Dark Vertex (Xbox-S-Deal)

Honor Guard (HONOR View20)

Ikonik (Samsung Galaxy S10 Serie)

Wonder (HONOR 20)

Die Spezial-Skins zur Winter-Olympiade 2018

Zur Winterolympiade 2018 in Südkorea gibt’s zwei neue Skins, den „Alpine Ace“ für Männer und den „Mogul Master“ für Frauen. Dazu kommen dann je 7 Varienten in den Farben von Deutschland, den USA, Südkorea, China, Frankreich, Großbritannien und Canada. Alle Skins sind episch und kosten 1.500 V-Bucks.

Die Spezial-Skins zur FIFA WM 2018

Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gab es wieder ein paar spezielle Skins. Es gibt je 4 weibliche und männliche Outfits. Dieses Mal könnt ihr die Nationalität und Trikot-Nummer frei wählen. Alle Skins kosten 1.200 V-Bucks.

Die Spezial-Skins zur NFL 2018

Zur American Football Meisterschaft der NFL gab’s 2018 ebenfalls besondere Skins mit anpassbaren Trikots samt Nummern und allen teilnehmenden Mannschaften. Alle Skins kosten 1.200 V-Bucks.

Spezielle Belohnungen aus dem Battle-Pass

Die folgenden Skins gibt’s nicht zu kaufen. Vielmehr müsst ihr sie euch verdienen, indem ihr sie euch auf eurem Battlepass freispielt.

Die Skins aus der Battle Pass Season 2

Bis zum 20. Februar 2018 konntet ihr euch die folgenden Outfits über den Battlepass verdienen.

Die Skins aus der Battle Pass Season 3

Bis zum 31. April 2018 konntet ihr euch die folgenden Outfits über den Battlepass verdienen.

Fortnite Season 4 Skins – Im Battle Pass gibt’s Outfits, Emotes und Bling

Die Skins aus der Battle Pass Season 4

Bis zum 12. Juli 2018 konntet ihr euch die folgenden Outfits über den Battlepass verdienen.

Die Skins aus der Battle Pass Season 5

Diese Skins und Outfits gabs im Battlepass von Season 5.

Die Skins aus der Battle Pass Season 6

Diese Skins und Outfits gabs im Battlepass von Season 6.