Das sind die 15 seltensten Skins in Fortnite – Habt ihr sie auch?

Fortnite hat mittlerweile hunderte von Skins. Doch während einige immer wieder im Shop auftauchen, sind andere Skins kaum mehr erschienen. Hier seht ihr die 15 seltensten Skins.

So haben wir ausgewählt: In unserer Auflistung der seltensten Skins aus Fortnite haben wir uns nur Skins aus dem Shop genommen. Denn jeder Skin aus einem vergangenen Battle-Pass ist einzigartig und nicht mehr erhältlich.

Wiederkehrende Event-Skins, die an Weihnachten, Ostern, Halloween und so weiter, zurückkommen haben wir ebenfalls weggelassen. Diese haben nämlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, in den Shop zurückzukehren.

Die 15 seltensten Skins aus dem Item-Shop von Fortnite

Wir haben die folgenden Skins in der Reihenfolge aufgezählt, in der sie zuletzt erschienen sind. Wir arbeiten uns somit zum seltensten Skin durch.

Das sind dann die echten „OG“-Skins, die schon seit langer Zeit nicht mehr im Shop waren. Bei den Erscheinungsdaten haben wir uns an der Seite fnbr.co orientiert, die alle Skins auflistet hat.

Wie kann man die Skins bekommen? Die hier vorgestellten Skins sind womöglich irgendwann wieder im Shop erhältlich. Andere legale Methoden gibt es sonst nicht, um an diese Skins zu kommen.

15. Platz: Backbone

Was ist das für ein Skin? Bei diesem Skin handelt es sich um einen Motorrad-Fahrer. Er schaut aus, als würde er direkt aus einer Biker-Gang stammen. Mit seiner Sonnenbrille, dem Bandana und dem Bart ist das Outfit komplett.

Wann gab es ihn zuletzt? Backbone wurde zuletzt am 28. Februar 2019 im Item-Shop gesehen.

14. Platz: Venturion

Was ist das für ein Skin? Venturion ist ein Superheld, mit einem goldenen Outfit. Der Skin ist episch und kostet 1.500 V-Bucks.

Wann gab es ihn zuletzt? Venturion hatte seinen letzten Auftritt im Item-Shop am 27. Februar 2019.

13. Platz: Tower Recon Specialist

Was ist das für ein Skin? Bei diesem Skin handelt es sich um eine „Variante“ eines Default-Skins aus dem 1. Kapitel. Es ist ein ganz einfacher Skin und kostete auch nur 800 v-Bucks.

Wann gab es ihn zuletzt? Dieser einfache, gewöhnliche Skin wurde zuletzt am 13. Februar 2019 im Item-Shop gesichtet.

12. Platz: Steelsight

Was ist das für ein Skin? Eine Geheimagentin? Steelsight wirkt auf jeden Fall so. Mit ihrem eingebautem Nachtsichtgerät-Auge sieht sie ziemlich futuristisch aus.

Wann gab es ihn zuletzt? Steelsight war zum letzten Mal am 26. Februar 2019 im Item-Shop erhältlich.

11. Platz: Kitbash

Was ist das für ein Skin? Ein Toaster in Fortnite? Ja das gab es! Kitbash ist ein Skin mit einem Toaster als Kopf. Auch sonst ist eher aus verschiedenen Abfall-Stücken zusammengebastelt.

Es handelt sich hierbei um einen epischen Skin, der 1.500 V-Bucks kostet.

Wann gab es ihn zuletzt? Kitbasher hatte seinen letzten Auftritt im Item-Shop am 11. Februar 2019.

10. Platz: Absolute Zero

Was ist das für ein Skin? Absolute Zero ist ein männlicher Skin mit einem schwarz/weißem Outfit. Er trägt außerdem noch eine dunkle Brille, die wohl eine Ski-Brille sein soll.

Eigentlich wäre es ein winterlicher Skin, obwohl man das nicht stark erkennen kann.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Skin wurde zuletzt am 31. Januar 2019 im Item-Shop gesichtet.

9. Platz: Radiant Striker

Was ist das für ein Skin? Radiant Striker ist ein männlicher Skin, der ein rotes/violettes Outfit trägt. Eigentlich wäre es ein ganz einfacher Skin, doch etwas macht ihn besonders.

Seine Kleider „leuchten“ und daher auch sein Name. Er kostet 1.200 V-Bucks.

Wann gab es ihn zuletzt? Radiant Striker war zuletzt am 11. Januar 2019 im Item-Shop erhältlich.

8. Platz: Hacivat

Was ist das für ein Skin? Havicat ist ein besonderer Skin, denn er wurde einer türkischen Hauptrolle in einem Schattenspiel nachgestellt.

So wurde auch sein Outfit entsprechend angepasst. Er trägt einen grünen Nomaden-Anzug.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Havicat-Skin hatte sein letztes Rollenspiel am 15. Dezember 2018 im Item-Shop.

7. Platz: Sky Stalker

Was ist das für ein Skin? Hier handelt es sich um einen legendären Skin, der 2.000 V-Bucks kostet. Er trägt eine Gasmaske und einen Trenchcoat, was ihm ein cooles Retro-Militär-Aussehen verleiht.

Wann gab es ihn zuletzt? Sky Stalker hatte seinen letzten Auftritt im Item-Shop am 7. Dezember 2018.

6. Platz: Diecast

Was ist das für ein Skin? Hier handelt es sich um einen seltenen Skin, der einen stählernen Androiden darstellt. Dementsprechend auch sein roboterähnliches Aussehen.

Wann gab es ihn zuletzt? Diecast sah man am 20. November 2018 zuletzt im Item-Shop.

5. Platz: Midnight Ops

Was ist das für ein Skin? Dieser seltene Skin zeigt einen coolen Cyborg-Krieger. Er hat eine Art Iro-Frisur und einen mechanischen Arm. Sein Outfit ist schwarz und rot.

Wann gab es ihn zuletzt? Midnight Ops war zuletzt am 24. Oktober 2018. im Item-Shop zu sehen.

4. Platz: Rogue Agent

Was ist das für ein Skin? Das war das 1. Starter Pack, das man sich in Fortnite kaufen konnte. Der Skin selber erinnert eher an einen Halo-Charakter.

Wann gab es ihn zuletzt? Das Starter-Pack gab es zuletzt am 15. September 2018 zu kaufen.

3. Platz: Far Out Man

Was ist das für ein Skin? Bei diesem Skin handelt es sich um einen friedlichen Hippie. Mit seinem 80er-Jahre-Look sieht er ganz entspannt aus und passt eher nicht in die Fortnite-Welt, in der wild geschossen wird.

Wann gab es ihn zuletzt? Der Hippie-Skin zeigte sich zuletzt am 3. September 2018 im Item-Shop.

2. Platz: Purple Skull-Trooper

Was ist das für ein Skin? Der Skull-Trooper-Skin ist recht bekannt. Das Skelett kam nun mehrere Male in den Item-Shop.

Doch die lila Variante haben nur die Spieler, die sich den Skin in Season 1 gekauft hatten.

Skull Trooper (Episch – Halloween)

Wann gab es ihn zuletzt? Den „OG“ Skull-Trooper gab es zuletzt am 28. November 2017 im Item-Shop.

1. Platz: Recon Expert

Was ist das für ein Skin? Dieser seltene Skin ist an sich nichts besonderes. Er zeigt nur eine dunkelhäutige Frau mit Hut und grauen Klamotten. Trotzdem ist sie der seltenste Skin in Fortnite.

Wann gab es ihn zuletzt? Recon Expert wurde zum letzten Mal am 12. November 2017 im Item-Shop gesichtet. Ob sie je eine Rückkehr feiern wird, ist nicht klar.

Seid ihr auch ein stolzer Besitzer dieser seltenen Skins?