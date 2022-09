Fortnite hat seinen Story-Trailer zur neuen Season 4 in Chapter 3 veröffentlicht. Nicht nur Dramatik ist im Trailer zu sehen, sondern auch ein neuer Bösewicht, mit dem ihr es aufnehmen müsst.

Was ist gerade los? In Fortnite wird gerade alles in Chrom eingetaucht. Ein neuer Bösewicht gönnt euch einfach keine Ruhe und so müsst ihr in Season 4 Chapter 3 erneut mit seinen frischen Skins vom neuen Battle Pass zu den Waffen greifen und das Gleichgewicht wiederherstellen.

Der Kampf gegen Chrom beginnt

Was passiert im Trailer? Im Trailer ist zu sehen, wie die vier letzten Anhänger der Sieben eine mysteriöse Substanz untersuchen. Dabei vermehrt sie sich um ein Vielfaches und überträgt sich auf den Wissenschaftler.

Dieser verflüssigt sich schlagartig und überträgt sich so auf zwei weitere Anhänger der Sieben. Paradigma, die einzige, die noch übrig blieb, versucht, mit ihrem futuristischen Anzug zu fliehen und erblickt dann das ganze Ausmaß der Katastrophe.

Die ganze Map konvertiert mehr und mehr zu einem verchromten Wunderland, indem alles und jeder verschlungen wird. Sogar Tornados wirbeln die neue Substanz auf der Map umher. Auch Paradigma wird vom Wirbelwind erfasst, kann aber wieder entkommen.

So schleudert sich die letzte der Sieben aus dem Wind in den Nullpunkt-See und versucht, sich durch diesen in eine neue Realität zu retten.

Paradigma konnte sich retten, doch wie wird es um euch stehen? Glaubt ihr, ihr könnt euch gegen diese Substanz beweisen und überleben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.