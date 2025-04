In Fortnite wird heute, am Dienstag, dem 22. April 2025, das neue Update aufgespielt. Alle Infos zu Patch 34.40 findet ihr hier.

Was passiert beim Server-Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Server Down in Fortnite – ab wann? Die Server werden am 22. April 2025 um 10 Uhr heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde) wird das Matchmaking deaktiviert (via x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei ein größeres Update, rechnet also mit 1 bis 4 Stunden.

Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates vor und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Habt ihr den Trailer zu Chapter 6 Season 2 verpasst, dann könnt ihr diesen gerne hier nachholen:

Fortnite: Patch 34.40 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Der Leaker Shiina hat auf X.com schon einige Vermutungen geäußert, was genau im Update drinstecken könnte. Das Update soll neue Inhalte in den Battle Royale bringen. Mit folgenden Dingen könnt ihr rechnen:

Neue kosmetische Items

TMNT Feinde

Teaser für Season 3

Ein Skin, inspiriert von Jenna Ortega

Crew Pack für den Mai

Leaks zu Season 3

Reskin vom Äffchen

Updates alter Kollaborationen für den Shop

Shield Breaker EMP kommt aus dem Tresor

Business Turrent kommt aus dem Tresor

und mehr!

Wir werden den Server Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Infos und Leaks versorgen. Wusstet ihr, dass ihr die Entstehung des Battle Royales einem Mann verdanken könnt, der in Brasilien festsaß, kaum Geld hatte, jedoch dann die zündende Idee bekam? Hier erfahrt ihr mehr dazu: Ein Ire hängt in Brasilien fest, hat seine Ehe vermasselt und kaum noch Geld, verändert das Gaming für immer