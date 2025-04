Und das Erste, was er nach seinem Bann macht, war es anzukündigen, dass er jetzt wieder Fortnite spielen will. Augenscheinlich hat da jemand auch 6 Jahre nach seinen 15 Minuten Ruhm nie etwas anderes gefunden: 17-Jähriger wurde permanent aus Fortnite gebannt und weinte vor Millionen – Das wurde aus ihm

Aber er hat auch einige Rückschläge eingesteckt. So war Jarvis 2021 in einen schlechten Krypto-Coin verwickelt und wurde daher aus seinem Clan FaZe geworfen.

In zig verschiedenen Varianten erstellte er Videos, wie er sich angeblich doch wieder in Fortnite schleichen und spielen konnte. Oder wie er jetzt einen neuen Job sucht, weil er ja nicht mehr Fortnite spielen kann.

Trymacs will damit angeben, wie viel seine Pokémon-Karten wert sind, doch eine Firma will ihm nicht helfen

FaZe Jarvis weinte in einem Video über diese harte Strafe, entschuldigte sich vielmals, bat um Gnade. Sogar seine Mutter sprang für ihn ein und große Content-Creator wie Dr Disrespect oder Ninja sagten, Epic solle doch nicht so hart sein. Er sei doch noch so jung. Doch das half alles nichts, Epic Games blieb hart.

