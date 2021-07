Fortnite: FaZe suspendiert 4 YouTube-Millionäre, weil sie Fans miesen Crpyto-Coin andrehen

Wer mehr über den Fall wissen möchte und die genauen Details erfahren will, wie ein “Pump and Dump” abläuft, um sich auch selbst davor zu schützen: MeinMMO hat über den Fall ausführlich berichtet

Die Fans warfen ihm aber vor, er habe sie „für Geld“ verkauft. Es wird angenommen, dass sich die Influencer ihre Dienste als “Botschafter” teuer haben bezahlen lassen. Da hätten sie wohl dringend genauer prüfen sollen, für was sie da genau so stolz Werbung machen.

Das fällt auf: Von den 4 Mitgliedern, die jetzt gesperrt werden, hatte sich nur FaZe Kaye zu „Save The Kids“ geäußert, nachdem der Coin gefloppt ist. Die anderen Mitglieder gaben kein Statement. Bei Nikan finden sich noch die Tweets von Anfang Juni, in denen er für den Coin warb.

Im Nachgang kamen Vorwürfe auf, der Coin sei ein „Pump and Dump“-Betrug gewesen. Eingeweihte hätten vor dem Launch des Coins günstig Unmengen der Währung eingekauft, danach Werbung für den Coin gemacht oder in Auftrag gegeben und ihre riesigen Mengen teuer abgestoßen, als der Coin auf einem Höchstwert war.

Als der Coin dann startete, gewann er für kurze Zeit an Wert, sank aber nach wenigen Tagen drastisch, fiel unter den Einstiegswert und blieb unten. Wer auf die Werbung der FaZe-Mitglieder gehört hat, hat also einen Großteil seines Geldes verloren.

Die Mitglieder stellten vor allem heraus, was der Coin für eine gute Sache sei. Denn ein winziger Teil des Umsatzes von “Save The Kids” sollte für wohltätige, kinderfreundliche Zwecke verwendet werden.

Das ist vorgefallen: Anfang Juni traten einige Mitglieder des FaZe-Clans als „Botschafter“ für die Crypto-Währung „Save The Kids“ auf. Sie warben auf Twitter und in Promo-Videos der Seite für den Coin.

Der riesige Clan FaZe hat sein Mitglied FaZe Kay entlassen. Zudem wurde der durch Fortnite bekannte FaZe Jarvis suspendiert. Zwei weitere Mitglieder des FaZe-Clans mit Millionen Followern auf YouTube wurden ebenfalls suspendiert: Nikan und Teeqo. Alle 4 hatten Werbung für die Kryptowährung „Save The Kids“ gemacht, die rasch an Wert verlor. Man warf ihnen vor, einen “Pump and Dump”-Betrug beworben zu haben.

