FaZe ist eine der größten E-Sport-Organisationen überhaupt. Sie sind nicht nur für ihre Teams in CS:GO oder Call of Duty bekannt, sondern auch dafür, Influencer geschickt zu vermarkten. Das neue Jahr 2021 feierte der Clan in Miami. Videos der Party sorgen für Ärger: Es sieht nicht so aus, als halten sich die Clan-Mitglieder an die Empfehlungen für den Umgang mit dem Corona-Virus.

Das sorgt für Aufregung: Der FaZe-Clan hat das neue Jahr in Miami begonnen. Hier hat man eine große Party geschmissen.

Der Boss des Clans, FaZe Banks, hat immer wieder Ausschnitte der rauschenden Feier in Instagram-Stories geteilt.

Ein Event-Veranstalter in Miami, Pink Tie, hat zudem Bilder von dem Event gepostet, und sich bei FaZe bedankt, wie toll die Zusammenarbeit lief (via instagram).

In den Clips der Party ist eine feucht-fröhliche Feier zu sehen. Gruppen von Leuten feiern ausgelassen, Masken sieht man in den Videos kaum. Es wird so gefeiert, als gäbe es die aktuelle Covid-Pandemie nicht.

Dabei gibt es auch in den USA die Empfehlungen, eine Maske zu tragen, knapp zwei Meter Abstand zu halten und große Menschenmengen zu meiden. Das Zentrum für Seuchenbekämpfung (CDC) hat den US-Bürgern empfohlen, den Jahreswechsel nur mit Leuten zu begehen, die ohnehin im eigenen Haushalt leben.



– das

MeinMMO ist primär eine Gaming-Webseite und unsere Expertise liegt im Gaming und bei Online-Spielen. Wer sich näher über die Corona-Pandemie informieren möchte, dem empfehlen wir diese Quellen:– das Robert Koch Institut

– die Weltgesundheitsorganisation

„Widerliches Verhalten“

So wird das diskutiert: Auf Twitter sorgen die Videos von FaZe für Aufregung. Der E-Sport-Journalist Rod Breslau wirft FaZe Banks vor, mit solchen Aktion dazu beizutragen, das Corona-Virus zu verbreiten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt Die Videos geben einen Einblick auf ein rauschendes Fest.

Das löst eine kontroverse Diskussion aus:

Verteidiger von FaZe sagen: Jeder sollte sein Leben so leben können, wie er möchte

Kritiker sagen: Da hätten Leute den Bezug zur Realität verloren. Das sei nicht zu verteidigen, sondern widerwärtiges Verhalten. Mitarbeiter im Gesundheitswesen würden sich zerreißen, um die Pandemie einzudämmen, und dann sähe man sowas.

Vor allem E-Sportler distanzieren sich von dem Verhalten. Ein E-Sportler von Brawl Stars markiert die Sponsoren von FaZe, ob die so ein Verhalten wirklich unterstützen. Das sei schädlich für die Marke.

Das ist FaZe Banks (rechts) mit seinem Zögling Tfue (links). Da kam es später zum Streit.

FaZe Clan – Kontrovers, aber 240 Millionen US-Dollar wert

Das ist der Clan: Den Clan „FaZe“ gibt es seit 2010. Der ist vor allem ein Shooter-Clan, ursprünglich in Call of Duty zu Hause. Aber sie expandierten schnell in Spiele wie CS:GO.

2018 stießen sie auf Gold, als sie den damals unbekannten Fortnite-Spieler, Turner „Tfue“ Tyler, für wenig Geld verpflichteten. Tfue wurde in den Monaten danach zum größten Star auf Twitch. Der wollte dann aus seinem Vertrag mit FaZe raus, doch die ließen ihn nicht gehen.

Der Clan ist bekannt dafür, nicht nur E-Sportler zu unterstützen, sondern auch YouTuber, Twitch-Streamer und andere Influencer. Die erste Generation von Profis des FaZe-Clans sind heute große Content-Creator.

Pro wird wegen Cheatens lebenslang aus Fortnite gebannt – Rappt nun darüber

Der Chef des Clans ist Richard „Banks“ Bengston, ein 29-jähriger, der sowas wie der Frontmann des Teams ist. Banks tritt immer wieder als eine Art „Rockstar-Influencer“ auf: Er hat schon Hotelzimmer verwüstet oder damit kokettiert, eine lukrative Wettseite für Skins in CS:GO zu betreiben.

Laut Berichten des Magazins Forbes ist der FaZe-Clan die viertwertvollste E-Sport-Organisation der Welt und geschätzte 240 Millionen US-Dollar wert.

Das ist FaZe Rain.

Der FaZe-Clan sorgt immer wieder für negative Schlagzeilen. Einer der Mitbesitzer ist Nordan „FaZe Rain“ Shat. Den hat man aus dem FaZe-Haus geworfen, nachdem er in einem Video über interne Details und seinen persönlichen Zustand geredet hat. Auch für FaZe Rain lag mit der „Wett-Seite“ zu CS:GO wohl einiges im Argen:

E-Sport-Clan wirft YouTuber aus dem Haus, nachdem er über heikle Deals spricht