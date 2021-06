Die Transparenz ist in solchen Fragen auch wichtig: Warum empfiehlt mir der Influencer das Produkt? Wird er dafür bezahlt? Ist er selbst in das Produkt investiert? Was steckt dahinter.

So funktioniert ein “Pump and Dump”:

In den Tweets stellen sich Riceum oder Faze Jarvis, die Gamer vor allem aus Fortnite kennen, als „Botschafter“ des Coins vor. Sie forderten ihre Follower auf, zum Release des Coins am 5. Juni einzusteigen. Diese Tweets erreichten Tausende von Followern über Twitter und sind seitdem gelöscht.

Der Clan “FaZe” ist eine riesige E-Sport-Organisation: Nach Followern auf Social Media sogar die größte E-Sport-Organisation im Westen. Viele ihrer Mitglieder sind erfolgreiche Content-Creators. Immer wieder sind Mitglieder von FaZe aber in dubiose Machenschaften verstrickt: So soll der Clan etwa eine “Gambling-Seite” für Skins in CS:GO betrieben haben.

Daher stammen die Vorwürfe: Der YouTuber „SomeOrdinaryGamers“ hat die Ereignisse zusammengefasst. Er hat gelöschte Tweets von Influencern wie FaZe Jarvis oder Ricegum gefunden und verwertet, in denen sie für den Coin „Save the kids“ warben.

Im Netz gibt es Vorwürfe gegen ehemalige Influencer des Online-Shooters „ Fortnite “: Große YouTuber und Twitch-Streamer wie Faze Jarvis, Ricegum oder FaZe Kay sollen Werbung für die Kryptowährung „Save the kids“ gemacht haben. Doch der Coin erwies sich als miese Investition und verlor rasch an Wert.

