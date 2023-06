Was wurde aus dem 17-Jährigen, der weinte, weil er permanent aus Fortnite gebannt wurde?

Der Brite Jarvis „Jarvis“ Kaye wurde 2019 aus dem Online-Shooter Fortnite permanent gebannt. Der YouTuber hatte einen Aim-Bot genutzt, um seinen Zuschauern spannende Inhalte zu präsentieren. In einem Video, in dem er weinte, bat er Epic Games um Gnade, aber die zeigten keine. Er blieb gebannt. Doch wieso machte dieser Bann ihn berühmt? Wie ist es dem YouTuber nach dem Bann ergangen?

So war der Streamer damals:

FaZe Jarvis war 2019 mit 17 Jahren recht jung, aber auf dem Weg nach oben. Durch seinen älteren Bruder Kaye, der auch auf YouTube arbeitete, hatte er einen Start-Vorteil, konnte sich früh dem großen FaZe-Clan anschließen und genoss beste Kontakte.

Der 17-Jährige machte 2019 seine Clicks fast ausschließlich mit Videos zu Fortnite: Er stellte sich selbst Aufgaben mit Handicaps und erfüllte die, berichtete über Leaks, spielte mit attraktiven jungen Frauen zusammen. Zudem ging er viele Kooperationen mit anderen Mitgliedern des FaZe-Clans ein. Das beliebteste Video aus der Zeit zeigt, wie er seinen eigenen Bruder so lange in Fortnite nervt, bis der ausloggt.

Der Stil seiner Videos war bunt und grell. Vieles war übertrieben, einiges gestellt, manches ziemlich bescheuert. Die Videos richteten sich offenbar an ein junges Publikum. Bei einem Video ging er aber, um Content zu produzieren, zu weit und nutzte einen Aimbot. Epic Games statuierte ein Exempel an Jarvis und bannte ihn lebenslang.

Jarvis gehört zu den Legenden der “Hype-Jahre” von Fortnite, genau wie er:

Was war das Besondere an dem Bann? Der Bann von FaZe Jarvis war deshalb so besonders, weil es das erste Mal war, dass ein Content-Creator als Person permanent von Fortnite gebannt wurde – und dann auch noch jemand relativ junges.

Sogar der damals größte Twitch-Streamer Ninja bat Epic Games um Gnade, man könne dem Jungen doch nicht seinen Lebensunterhalt nehmen.

FaZe Jarvis ging offensiv mit diesem Bann um und entschuldigte sich in einem Video, bei dem er in Tränen ausbrach. Bis heute ist es mit 23 Millionen das zweitbeliebteste Video seines Kanals. Nur ein „Rap-Video“, in dem er über den Bann sang, erreichte noch mehr Zuschauer.

In Erinnerung blieb vor allem, dass Jarvis, der sonst so frech auftrat, bei dem Video wie ein Häufchen Elend wirkte und um Gnade flehte.

Nach dem Bann macht Jarvis ständig Videos über den Bann

Wie ist es ihm in der Zeit nach dem Bann begangen? Jarvis ist mittlerweile 21 Jahre, immer noch auf YouTube, aber kein Mitglied des FaZe-Clans mehr.

Er hat diesen Bann aus Fortnite in dem Jahr nach seinem Bann fast endlos gemolkem

In dem ersten Jahr nach seinem Bann erschienen Videos, die behaupteten:

Er musste mit YouTube aufhören und einen normalen Job anfangen

Er musste wieder zurück an die Schule gehen

Er spielt wieder heimlich Fortnite

Er wird dabei erwischt, wie er heimlich Fortnite spielt

Ein Schulhof-Schläger zwingt ihn dazu, Fortnite zu spielen

Er spielt extrem schlechte Fortnite-Klone

Er wird für 24 Stunden aus Fortnite entbannt

Er schleicht sich zu einem Fortnite-Event und wird dort rausgeworfen

Diese Videos waren alle erstaunlich erfolgreich, jedenfalls deutlich erfolgreicher als die Videos, die er sonst machte.

Die ersten Videos nach seinem Bann,

FaZe Jarvis versucht sich an verschiedenen Themen, entdeckt dann das Boxen für sich

So ging es danach weiter: Ungefähr ab Ende 2020 schien Jarvis dann sein Fortnite-Trauma langsam hinter sich zu lassen, auch die Clicks schwanden. Jarvis machte mit grellen YouTube-Videos weiter, die bekannte Trends aufnahmen, die andere YouTuber bereits geprägt hatten.

Nun ging es viel um Frauen, Crushes, Essen, Haustiere, seine Freundin, seltsame Challenges, irgendwelche „Oh, sie ist schwanger“-Pranks.

Als der Erfolg auch dann langsam nachließ, so ab 2021, kam Jarvis auf einen Sport-Trip und entdeckte das Amateur-Boxen für sich. „Influencer werden fit und boxen gegeneinander“ ist ein typischer YouTube-Tren dieser Zeit. In Deutschland kam der 2022 relativ spät an mit Trymacs.

Ab 2022 mixte Jarvis dann in seine Box-Videos auch immer wieder Fortnite-Inhalte hinein:

Er habe 50 Stunden in Fortnite überlebt

Epic Games wolle ihn verklagen, weil er sich selbst in Fortnite entbannt habe

Er habe sich auf die TwitchCon geschlichen, um in Fortnite entbannt zu werden

Erst vor wenigen Tagen, am 17.6.2023, erschien ein Video mit dem Titel „Ich wurde von Epic Games gebannt. Also habe ich Fortnite 2 gemacht.“

2023 besteht der Kanal von Jarvis vor allem aus Box-Videos. Die Clicks sind weniger geworden, aber irgendwas mit Fortnite geht auch heute.

Jarvis wird von Clan suspendiert, weil eine Krypto-Werbung total schiefgeht

Warum ist er aus seinem Clan raus? Jarvis, sein Bruder Kaye und 2 weitere Mitglieder des einflussreichen FaZe-Clans hatten 2021 die Kryptowährung „Save the kids“ beworben und ihren Fans angepriesen, die sich als „Pump and Dump“-Betrug herausstellte.

Der Faze-Clan hat daraufhin seinen Bruder, Kaye, gefeuert und Jarvis selbst auf unbestimmte Zeit suspendiert.

Jarvis veröffentlichte später ein Video, in dem er sagte: Er hätte in den Clan zurückkehren können, habe sich aber dagegen entschieden, weil er dort nicht ohne seinen Bruder sein wollte.

Jarvis reitet die „Ich bin aus Fortnite gebannt“-Welle seit 4 Jahren, mit abnehmendem Erfolg

Wie kann man das zusammenfassen? Die Karriere von Jarvis ist durch den Bann aus Fortnite sicher etwas aus der Bahn geworfen, aber letztlich hat er „Ich bin aus Fortnite gebannt worden und jeder weiß das“ zum Teil seiner Identität gemacht und das ohne Ende ausgenutzt.

Dass die Videos mit dem immer selben Dreh sogar bis heute funktionieren, wenn auch mit abnehmendem Erfolg, scheint ihm recht zu geben.

Sein Bann aus Fortnite ist das Alleinstellungs-Merkmal, das ihn von allen abhebt, die ähnliche Inhalte wie er bieten.

Auffällig bei Jarvis ist., dass

er Epic Games als Feindbild inszeniert – er tut so, als wäre eine Art FBI hinter ihm her, die alles daran setzt, ihn zu überwachen und zur Strecke zu bringen, wenn er Fortnite spielt

er mit Gaming außerhalb von Fortnite praktisch nichts zu tun hat

er eng mit seinem Bruder zusammenarbeitet, der ihn schon damals und auch heute ständig in seinen Videos zum Thema macht

Dass der Typ, den man kennt, weil er mit 17 in einem Video vor 20 Millionen Leuten in Tränen ausbrach, jetzt mit 21 ein Amateur-Boxer ist, der auf hart macht und sich mit Frauen im Pool ablichten lässt, entbehrt nicht einer gewissen Komik.

Auch wenn die YouTube-Views nicht mehr so reinrauschen wie früher, scheint Jarvis ein gutes Leben zu genießen.

Als Content-Creator ist Jarvis noch immer relativ erfolgreich, wobei das ein stetiges Auf und Ab ist. Aktuell scheint sein Kanal eher zu schwächeln, die meisten Videos 2023 bleiben unter eine Million Aufrufe.

Mit dem Rauswurf aus FaZe haben sowohl er als auch sein Bruder einiges an Kontakten und Relevanz eingebüßt.

Hat ihm der Bann aus Fortnite geschadet? Letztlich war der Bann aus Fortnite wohl sogar eher förderlich für seine Karriere – die Videos, die er vor dem Bann gemacht hat, hätten heute, 4 Jahre später, ohnehin nicht mehr den Erfolg wie 2019. In dem Fall hat Dreistigkeit gesiegt.

2019 wurde auch ein anderer Teenager über Nacht berühmt, durch etwas, was in Fortnite passierte:

