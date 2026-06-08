Ein Gamer will wissen, warum man immer noch „Geld für einen PC verschwendet“, wenn man sich einfach eine PS5 für 500 Euro kaufen kann

Warum sollte man viel Geld in einen Gaming-PC investieren? Das möchte ein Nutzer wissen, der sein Leben lang auf der Konsole verbracht hat.

Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er ein ernstes Gespräch mit einem Kollegen führen musste. Dieser habe laut ihm sein ganzes Leben an der Konsole verbracht und nie an einem PC gespielt.

Als er sich einen neuen Monitor ansehen will, fragt sein Kollege ihn: „Alter, warum gibst du so viel Geld für so was aus? Eine PS5 kostet etwa 500 Dollar und darauf läuft alles.“

Der Nutzer selbst erwidert, dass er seinen Computer für etliche Aufgaben verwenden würde, unter anderem für die Arbeit, für Emulation, Spiele zu modifizieren, für den Game Pass und er könne auf Steam und tausende Spiele zugreifen.

Doch anstatt sich von seinen Argumenten überzeugen zu lassen, erwidert der Kollege nur: „Ja, aber du könntest doch einfach eine PS5 an deinen Fernseher anschließen.“

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PC oder Konsole: Am Ende kommt es vor allem auf eure Lebensumstände an

Je nachdem, wie eure Lebensumstände aussehen, kann entweder eine Konsole oder ein Computer die bessere Option für euch sein:

Wer mit wenig Aufwand direkt loslegen möchte und sich nicht um Treiber oder Kompatibilität kümmern möchte, ist bei einer Konsole oft besser aufgehoben. Das gilt auch dann, wenn man nur wenige Spiele pro Jahr kauft und ohnehin am liebsten mit Controller spielt.

Ein Computer mag zwar im Vergleich deutlich teurer sein, kann sich aber dafür langfristig lohnen, wenn man viele Spiele kauft oder viel online spielt. Denn die starken Rabatte auf Steam oder der kostenlose Multiplayer gleichen dann den Anschaffungspreis wieder aus.

Für viele ist die Konsole oft die bessere Entscheidung, wenn das Gesamtbudget begrenzt ist und Gaming einfach „nur“ funktionieren soll.

Seid ihr mehr der PC- oder doch eher der Konsolen-Spieler oder fühlt ihr euch in beiden Lagern am wohlsten? Schreibt es uns in die Kommentare!

PS5 oder Gaming-PC, was ist besser? Linus Sebastian von Linus Tech Tips wollte testen, welche Hardware für sein Geld besser funktioniert. Das Ergebnis ist am Ende nicht ganz so deutlich wie erwartet. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO: Bekannter Tech-YouTuber erklärt die PS5 für tot und will zeigen, warum ein Gaming-PC für unter 500 Euro besser ist