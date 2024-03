Bekannter Tech-YouTuber erklärt die PS5 für tot und will zeigen, warum ein Gaming-PC für unter 500 Euro besser ist

PS5 oder Gaming-PC, was ist besser? Linus Sebastian von Linus Tech Tips wollte testen, welche Hardware für sein Geld besser funktioniert. Das Ergebnis ist am Ende nicht ganz so deutlich wie erwartet.

Sonys PS5 erschien am 19. November 2020 und seitdem sind viele Jahre vergangen. Linus erklärte, dass er einen Gaming-PC bauen wolle, der nicht mehr als die PS5 kosten, aber dafür deutlich besser sein solle. Sein Video titelt er selbstbewusst mit dem Namen “Es ist an der Zeit, die Playstation 5 zu vernichten.” Denn die Hardware habe sich schließlich weiterentwickelt und sei nicht auf dem Stand der PS5 stehen geblieben.

Aus diesem Grund will er einen Gaming-PC zusammenbauen, der nicht mehr als eine PS5 kosten soll. Damit will er herausfinden, wo man für sein Geld am Ende mehr bekommt.

Welche Hardware steckt in dem Gaming-PC? Linus und sein Team haben sich für folgende Hardware entschieden:

Prozessor: Ryzen 5 5600

Ryzen 5 5600 Mainboard: Asrock B450 Pro4

Asrock B450 Pro4 SSD: Samsung 970 Plus EVO 1 TB

Samsung 970 Plus EVO 1 TB Gehäuse: CM Storm Trooper

CM Storm Trooper Netzteil: Seasonic X-650 Gold

Seasonic X-650 Gold Grafikkarte: Intel Arc A770 16 GB

Intel Arc A770 16 GB Arbeitsspeicher: G.Skil Trident Z 16 GB

Insgesamt hat das Team 475 US-Dollar (etwa 436 Euro) investiert. Viele Komponenten hat das Team gebraucht gekauft, um Geld zu sparen und um unter der Preisgrenze der PS5 zu bleiben. Alternativen für die Intel-GPU wären übrigens die RTX 3060 Ti oder die RX 6700 XT gewesen.

Wie läuft der Test? Am Anfang läuft der Gaming-PC deutlich schlechter als die PS5. In Doom: Eternal kommt er zu Beginn nur auf 20 bis 30 FPS. Erst als Linus Einstellungen im BIOS umstellt und bestimmte Features aktiviert, läuft der PC genauso gut wie die PS5.

Aus Sicht der Performance laufen auf dem Gaming-PC fast alle Spiele genauso gut und teilweise etwas besser als auf der Konsole. In fast allen Spielen erreichen beide Systeme die gleiche FPS-Zahl bei 4K-Auflösung. Je nach Spieltitel sieht die Bildqualität mal auf dem PC, mal auf der Konsole etwas besser aus, da beide Systeme das Bild auf 4K hochskalieren und nicht mit einer echten, nativen Auflösung arbeiten.

Ein starker Pluspunkt für die PS5 ist jedoch HDR: Während HDR auf der PS5 „out of the box“ läuft, muss man HDR am PC erst einmal aktivieren, wenn es die GPU denn kann. Die Intel Arc 770 unterstützt das in diesem Fall nicht. “Ratchet and Clank: Rift Apart” stürzt am PC ständig ab, was aber laut Linus vermutlich ebenfalls an der Intel-GPU liegen könnte.

Sein Kollege David, der neben ihm an der PS5 spielt, während sich Linus am PC abrackert, fügt hinzu, dass die Konsole deutlich einfacher und benutzerfreundlicher zu bedienen sei als der Computer. Das merke man auch an Dingen wie HDR.

Mit “Kreativität” könne der PC die PS5 schlagen

Am Ende erklärt Linus: Man könne durchaus einen PC bauen, der es mit der PS5 aufnehmen könne, „wenn man kreativ genug“ ist. Dennoch habe die PS5 eindeutig Stärken, wo der PC noch keine Chance habe. Mal abgesehen von der Hardware, für die man sich am Ende entscheidet.

Volle Anerkennung für Sony und Microsoft für die Tatsache, dass diese Generation von Konsolen, würde ich sagen, einen besseren Wert als ein PC hat und das weit länger als ich erwartet hätte. Und es kann noch ein weiteres Jahr sogar zwei Jahre dauern, bevor wir sie mit einer brandneuen Maschine schlagen können, aber ich denke auch, dass es heute getan werden kann, wenn Ihr bereit seid, ein wenig kreativ werden. Linus Sebastian

Das Thema “Kompatibilität” ist noch ein weiterer Punkt, den Linus anspricht. Je nachdem, welche Hardware man verbaut, kann es Probleme oder sogar Abstürze geben. So ist die Intel Arc A770 nur bedingt mit Ratchet and Clank kompatibel und HDR wird gar nicht unterstützt. Das sind alles Probleme, die es auf der PS5 oder einer Xbox nicht geben sollte.

Was gibt es für Reaktionen? Unter dem Video und auch auf reddit erklären einige Nutzer, dass noch ein anderer Punkt gegen den PC von Linus spricht: Keines der Bauteile hat noch Garantie oder Hersteller-Support, da man alle Teile gebraucht gekauft habe. Einige ergänzen, “die Bequemlichkeit des Spielens auf aktuellen Konsolen [sei] für die meisten Leute eine bessere Option als ein 500-Dollar-PC. Es überwiegt die Zeit, den Aufwand und das Risiko, die es braucht, um einen PC mit gebrauchten Teilen für 500$ zu bauen.”

Andere erwidern jedoch, dass der Gaming-PC viel flexibler sei als eine PS5: Den PC könne man später immer noch aufrüsten und hätte auf Dauer damit auch bessere und schnellere Hardware, als sie eine PS5 jemals bieten könne. Obendrein böte der Gaming-PC Features, die man auf der PS5 nicht bekomme.

Mehr zu Gaming: Viele Spieler überlegen sich, ob sie sich einen Gaming-PC oder doch lieber eine Konsole kaufen. Doch was machen PS5 und Xbox besser als ein richtiger Gaming-PC? MeinMMO stellt Vorteile von Konsolen vor:

