Die besten Grafikkarten im Gaming für jedes Budget 2024

Mehr zu Grafikkarten: AMD veröffentlichte eine neue Grafikkarte, die MI300. Wenig später erklärte Nvidia, dass die eigene Grafikkarte, die H100, viel schneller sei. Was bedeutet dieser Streit, obwohl diese Grafikkarten gar nicht für Gamer sind? AMD und Nvidia streiten sich über die schnellste Grafikkarte – Dabei richtet sich die GPU gar nicht an Spieler

RTX 4060 Ti: Mit der 4060 Ti (16 GB) bekommt ihr eine sehr gute Alternative von Nvidia. Sie ist nicht ganz so flott wie die RX 7800 XT, dafür bekommt ihr eine gute Raytracing-Performance und in der 16-GB-Version mehr als genügend Speicher. Vom Modell mit 8 GB würden wir euch dringend abraten.

Vorteile: Die RX 7800 XT ist die beste Alternative gegenüber der RTX 4070 Super. Das Super-Modell ist etwas schneller in der Performance, dafür bietet euch die 7800 XT mehr Videospeicher (12 vs 16 GB) und ist deutlich günstiger. Ist euch Raytracing und DLSS egal, dann greift auf jeden Fall zur AMD-Grafikkarte.

Nachteile: Die hohe Leistung erkauft ihr euch jedoch für einen hohen Preis und einen enormen Platzbedarf in eurem Rechner. Fast alle „RTX 4090“-Grafikkarten sind große Modelle, die viel Platz in eurem Rechner benötigen. Die Grafikkarte bekommt ihr nicht unter 1.800 Euro.

