AMD stellt RX 7900 XTX und RX 7900 XT vor – Mit ein paar fiesen Seitenhieben gegen Nvidia

AMD Hat in seinem Stream die Radeon RX 7000 vorgestellt. MeinMMO erklärt euch, was ihr zur neuen Grafikkarte von AMD wissen müsst.

AMD hat in seinem Stream die ersten „RX 7000“-Grafikkarten vorgestellt. Gezeigt hat man die ersten Details der beiden schnellsten Grafikkarten, die AMD bald auf den Markt bringen möchte und mit denen man Nvidia die Stirn bieten möchte.

Das Wichtigste in Kürze:

Die RX 7900 XTX wird die schnellste Grafikkarte von AMD. Die GPU soll am 13.12.2022 erscheinen und offiziell 999 US-Dollar kosten.

Mit der RX 7900 XT hat AMD eine zweite vorgestellte Grafikkarte gezeigt. Diese orientiert sich unterhalb der RX 7900 XTX. Hier starten die Preise bei 899 US-Dollar und die Karte soll ebenfalls am 13. Dezember erscheinen.

Alle neuen Grafikkarten setzen auf die neue Architektur RDNA3 und auf eine besondere Chiplet-Architektur in 5nm. Die neue Architektur soll deutlich effizienter.

Mit DisplayPort 2.1, FSR 3.0 und HYPR-RX hat man außerdem gleich noch eine ganze Reihe neuer Features gezeigt, die in den nächsten Monaten für Gamer zur Verfügung stehen sollen. Obendrein tut sich AMD mit Herstellern zusammen, um maßgeschneiderte Gaming-PCs mit AMD-Hardware anbieten zu können.

Ebenfalls neu sind bei den Grafikkarten KI-Einheiten, die im Chip verbaut sind. Bisher boten AMD-GPUs kein Äquivalent zu den Tensor-Cores von Nvidia.

MeinMMO stellt euch im Folgenden die beiden neuen Grafikkarten im Detail vor, die AMD heute vorgestellt hat.

RX 7900 XTX – Das ist das neue Flaggschiff von AMD für 8K-Gaming

Was genau bietet die RX 7900 XTX? Mit der RX 7900 XTX hat AMD eine Grafikkarte vorgestellt, die sich bewusst an Gamer richtet, die in 4K oder 8K zocken möchten. AMD verbaut jede Menge Technik in die neue Grafikkarte. Dazu gehören DisplayPort 2.1, FSR 3.0 und eine neue Technologie namens HYPR-RX, die die Latenz verbessern soll. Zusätzlich steckt in den Grafikkarten eine besondere Chiplet-Architektur, die besonders effizient sein soll.

Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die RX 7900 XTX eine Leistung von 355 Watt benötigen soll – Nvidias RTX 4090 wird mit einer TDP von 450 Watt angegeben und benötigt damit offiziell mehr.

Wann erscheint die RX 7900 XTX? Die Grafikkarte erscheint offiziell am 13. Dezember 2022 und damit kurz vor dem Weihnachtsgeschäft.

Was wird die RX 7900 XTX kosten? Die schnellste Radeon-GPU soll zum Release 999 US-Dollar kosten und ist damit deutlich günstiger als die Konkurrenz. Denn Nvidia verlangt als unverbindliche Preisempfehlung 1.599 US-Dollar für die RTX 4090. In Deutschland dürften die Preise damit knapp über der 1.000-Euro-Marke liegen.

Die technischen Details der RX 7900 XTX:

Compute Units Taktfrequenz Speichergröße TDP Preis Release 96 2,3 GHz 24 GB GDDR6 355 Watt

999 US-Dollar

13. Dezember 2022

RX 7900 XT – AMDs zweite Grafikkarte soll ebenfalls für 4K-Gaming sein

Was genau bietet die RX 7900 XT? Die zweite Grafikkarte von AMD soll ebenfalls 4K-Gaming bieten. Der Feature-Umfang ist identisch mit der RX 7900 XTX, bietet aber weniger Compute Units und eine geringere Taktfrequenz.

Wann erscheint die RX 7900 XT? Die GPU soll ebenfalls am 13. Dezember 2022 erscheinen.

Was wird die RX 7900 XT kosten? Die Grafikkarte soll für 899 US-Dollar in den Handel gehen. Damit ist die Grafikkarte 100 US-Dollar günstiger als die XTX-Version.

Compute Units Taktfrequenz Speichergröße TDP Preis Release 84 2,0 GHz 20 GB GDDR6 300 Watt 899 US-Dollar 13. Dezember 2022

AMD verteilt ein paar Seitenhiebe gegen Nvidia

Was sind das für Sticheleien? AMD konnte sich bei der Vorstellung der neuen Grafikkarten ein paar gezielte Sticheleien gegenüber Nvidia nicht verkneifen. So erklärte man, dass man für die neuen Grafikkarten keinen neuen Poweradapter benötige – damit spielt man auf die Probleme an, die Nvidia aktuell mit verschmorten Kabeln haben soll (via GameStar.de).

Außerdem erklärte man stolz, dass man sich kein neues System und auch kein neues Gehäuse kaufen müsse. Die Grafikkarten würden auch ins alte System passen. Eine weitere Stichelei in Richtung Nvidia, die in ihrer Präsentation vor allem gezeigt hatten, wie groß die neue RTX 4090 geworden ist.

Kann man die Karten überhaupt kaufen? Nach dem offiziellen Release der RTX-3000-Generation konnte kaum jemand eine GPU kaufen. Denn entweder waren die Grafikkarten kaum erhältlich oder viel zu teuer. So musstet ihr teilweise tausende Euro auf eBay für eine einzelne Grafikkarte zahlen.

Was denkt ihr? Hat AMD mit den vorgestellten Grafikkarten eine Chance gegenüber Nvidia? Werdet ihr noch aufrüsten oder lieber bei eurer bisherigen Grafikkarte bleiben?

