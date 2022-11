Grafikkarten kosteten lange Zeit ein Vermögen und waren kaum bezahlbar. Doch mit dem Release von RTX 4000 werden alte Karten von AMD und Nvidia günstiger. Der selbsternannte „König der Grafikkarten“ verkauft diese jetzt wie Gemüse an der Straße.

Einige Zeit konnte man auch mit alten Grafikkarten richtig Geld verdienen, denn die waren durch die Rohstoffengpässe und den Mining-Boom wieder richtig viel wert. Doch mittlerweile hat sich die Situation gedreht:

Der Bitcoin hat seinen Wert fast halbiert und liegt mittlerweile bei rund 20.000 Euro

Mit dem Release der RTX 4090 und dem baldigen Start der RTX 4080 werden alte Grafikkarten deutlich günstiger, da die Händler Platz im Lager schaffen wollen.

Das Angebot von GPUs ist deutlich besser als vor ein paar Jahren, wo sich Miner und Gamer gegenseitig die Modelle aus den Händen rissen und gierige Händler ebenfalls noch ein Wörtchen mitreden wollten

Ein bekannter Vietnamese, der sich selbst „König der Grafikkarten“ nennt, hat jetzt Bilder gepostet, wie er Grafikkarten verkauft. Wer dem Verkäufer begegnet, der kann momentan GPUs wie Obst oder Gemüse kaufen.

„König der Grafikkarten“ verkauft kiloweise Hardware wie ein Marktverkäufer

Lê Thành aus Vietnam, der selbsternannte „König der Grafikkarten“ hat auf Facebook seinen Spaß. Auf Fotos und Videos, die auf der Social-Media-Seite geteilt wurden, sieht es so aus, als ob der Laden begonnen hat, Straßenhändler-Taktiken anzuwenden, um Passanten zu schnappen und ihnen GPUs kiloweise zu verkaufen.

Unser Titelbild und das folgende Bild stammen vom offiziellen Post von Lê Thành auf Facebook.

Was sieht man auf den Bildern? Lê Thành hat einen Stand aufgebaut (via tomshardware.com). Doch anstelle von Obst und Gemüse verkauft er hunderte Grafikkarten. Die Modelle sind vor ihm aufeinandergestapelt, liegen in Kisten neben ihm und auch im Hintergrund kann man einige GPUs entdecken. Neben dem „König“ steht eine altmodische grüne Lebensmittelwaage.

Einem Rollerfahrer verkauft er eine Grafikkarte mitsamt einer Plastiktüte, in der man normalerweise Obst kaufen würde.

Woher der König die Grafikkarten hat, ist nicht bekannt

Wo kommen die dutzenden Grafikkarten her? Lê Thành erklärt in seinem Post nicht, woher die ganzen Grafikkarten stammen und um welche Modelle es sich handeln könnte. Vor allem an den grünen Verkaufsschachteln, die im Hintergrund zu sehen sind, kann man Nvidia-Grafikkarten identizifieren.

Bereits nach dem Kryptowährungs-Crash hatten tausende Miner in leichter Panik Grafikkarten billig verkauft, um die Verluste zumindest zu begrenzen. Auf den ersten Blick wirkt das Angebot auf den Bildern so, als habe die Person etliche Mining-Rigs zerlegt und verkauft nun die alten Modelle weiter.

Die ganze Situation mutet etwas seltsam an und wir würden euch davon abraten, solche Grafikkarten zu kaufen, die am Straßenrand verramscht werden. Grundsätzlich gibt es einiges zu beachten, wenn man alte Grafikkarten kaufen möchte.

Gebrauchte Grafikkarten kaufen: Falls ihr euch überlegt, so eine gebrauchte Grafikkarte zu kaufen, dann schaut doch einmal hier vorbei. In einem ausführlichen Artikel erklären wir euch hier auf MeinMMO, ob sich der Kauf einer alten Mining-Grafikkarte für euch lohnen könnte und wann nicht:

