Miner verkaufen jetzt massenweise GPUs richtig günstig – Soll man jetzt Grafikkarten von AMD und Nvidia kaufen?

Mittlerweile könnt ihr Grafikkarten von AMD und Nvidia unter dem Preis der UVP kaufen. Doch nicht alle Angebote müssen unbedingt gut sein, auch wenn sie erst einmal verlockend wirken.

Wer in den letzten Monaten eine Grafikkarte kaufen wollte, musste oftmals deutlich mehr zahlen. Denn die Händler verlangten deutlich mehr Geld als von der Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) vorgesehen und teilweise konnte man tausende Euro auf eBay für eine RTX 3080 zahlen. Dafür gab es mehrere Gründe:

Durch die Corona-Pandemie wurden vor allem Halbleiter knapp. Diese kommen aber in fast jedem elektronischen Gerät vor. Eine hohe Nachfrage bei einem niedrigen Angebot lässt die Preise steigen.

Krypto-Währungen wie Ethereum oder Bitcoin erreichten neue Rekordwerte. Viele Personen investierten in sogenannte Mining-Rigs, die vor allem aus Grafikkarten bestehen, um damit digitale Währungen zu schürfen.

Doch mittlerweile hat sich einiges geändert. Grafikkarten bekommt ihr mittlerweile wieder zur unverbindlichen Preisempfehlung. Dabei hatten sich viele fast daran „gewöhnt“, dass man für Grafikkarten den doppelten UVP zahlen darf, wenn man aktuelle Hardware nutzen möchte.

Was sind Krypto-Währungen?

Hierbei handelt es sich um digitale Währungen, die online gehandelt werden. Sie sind anonym und normalerweise dezentralisiert. Die sogenannte Blockchain-Technologie gilt als sicher. Von Nachteil ist, dass die



Tausende Miner verkaufen Highend-Grafikkarten unter der Preisempfehlung

Warum verkaufen Miner ihre Hardware? Der wichtigste Grund ist der deutliche Wertverlust der Krypto-Währungen. Schaut ihr euch Bitcoin in den letzten 6 Monaten an, dann ist der Wert von über 40.000 Euro pro Bitcoin auf unter 20.000 Euro gefallen. Die Währung hat also mehr als 50 % an Wert verloren.

Hinzu kommt, dass gerade die Währung Ethereum auf ein neues Verfahren umgestellt wird. Auch das beunruhigt viele User, die in Mining-Hardware investiert haben. Denn bei Ethereum 2.0 spielt es keine Rolle mehr, viele schnelle Grafikkarten zu besitzen.

Der Bitcoin hat in den letzten 6 Monaten stark an Wert verloren.

Viele Miner verkaufen daher jetzt ihre Hardware, um zumindest die Verluste auszugleichen. Denn viele Moner haben Geld in Grafikkarten investiert, als diese noch sehr teuer waren. Das Online-Magazin Tomshardware berichtet, dass einige große Mining-Firmen gerade Hardware und Bitcoins verkaufen, um wieder an Geld zu kommen (via tomshardware.com).

Dadurch haben jetzt Gamer die Chance, Grafikkarten sogar unter der unverbindlichen Preisempfehlung zu kaufen:

Eine GeForce RTX 3080 bekommt ihr teilweise bereits für 550 US-Dollar.

Für eine RTX 3060 verlangen einige Personen rund 300 US-Dollar.

Dennoch solltet ihr aufpassen, wenn ihr solche Angebote seht. Denn die guten Angebote haben auch einen Haken, wenn ihr nicht aufpasst. Eine ähnliche Aktion konnte man bereits genau vor einem Jahr beobachten und hier lagen die Preise ähnlich niedrig:

Chinesische Miner fluten den Markt mit gebrauchten Grafikkarten RTX 3080 – Sie sind günstig, aber seid vorsichtig

Wer eine gebrauchte Grafikkarte kaufen will, sollte sich das Angebot genau ansehen

Wie gut sind solche Angebote wirklich? Die Meinungen gehen stark auseinander, ob man von Minern eine gebrauchte Grafikkarte kaufen soll. Denn die GPUs sollen ja immer in so einem Mining-Rig gesteckt haben und monatelang unter Last Krypto-Währungen geschürft haben. Und das pausenlos und ohne Unterbrechung.

Grundsätzlich gehen Miner jedoch nicht schlechter mit ihrer Hardware um als Gamer. Denn professionelle Miner sind wie Gamer ebenfalls darauf bedacht, ihre Hardware pfleglich zu behandeln. Die Hardware ist schließlich ihre Grundlage für ihr Einkommen. Habt ihr mit Profis zu tun, könnt ihr euch normalerweise sicher sein, dass die Grafikkarten einwandfrei funktionieren. So schreibt etwa ein User auf reddit, ob man eine Grafikkarte von Minern kaufen könne:

In 99 % der Fälle ja, weil Leute, die sich ernsthaft mit Mining beschäftigen, ihre Karten besser pflegen als gelegentliche Computerbenutzer.

Einige fügen hinzu, dass Mining für die Karten sogar besser als Gaming sei:

Die Grafikkarten werden oft mit weniger Strom betrieben (undervoltet). Das senkt die Temperaturen, hat aber kaum Auswirkung auf die Leistung.

Beim Mining läuft die Grafikkarte unter gleichmäßigeren Temperaturen. Die Platine wird weniger belastet, da das Material nicht so stark belastet wird, als wenn die Temperaturen ständig schwanken wie beim Gaming.

Anders sieht es jedoch aus, wenn Leute sich Mining-Equipment zugelegt haben, um damit schnell und ohne viel Vorwissen ebenfalls vom Mining-Hype zu profitieren. Im schlimmsten Fall werden die GPUs dann nicht richtig gekühlt oder sind nicht perfekt eingestellt. Hier könnt ihr euch daher nicht völlig sicher sein, ob jemand mit wenig Expertise auch sorgfältig mit der Hardware umgegangen ist.

Wo ist dann das echte Risiko? Egal ob ihr bei einem Miner oder anderer Person kauft: Im Normalfall bekommt ihr bei einem Privatverkauf keine Garantie auf eure Grafikkarte. Es ist daher eure Verantwortung, auch wenn die Grafikkarte 2 Monate später den Geist aufgibt. Wer das Risiko nicht eingehen will, der zahlt dann doch den normalen Preis beim Händler. Und das sind zum aktuellen Zeitpunkt (22.06) rund 150 Euro. Denn bei einem Händlerkauf bekommt ihr die normale Garantie des Herstellers und zusätzlich die Gewährleistung des Händlers. Die Gewährleistung gibt es auch auf Refurbished-Produkte.

Seid ihr euch unsicher, ob ihr eine Grafikkarte kaufen wollt, dann beachtet, dass bald auch die nächste Generation von AMD und Nvidia kommen wird. Ob die Preise in Zukunft noch besser werden, können wir euch nicht sagen:

