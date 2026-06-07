Exodus zeigt 20 Minuten Gameplay – Es ist das, was Mass Effect Andromeda hätte sein sollen

Für viele ist es der „geistige Nachfolger von Mass Effect“ – jetzt gibt es Gameplay zu Exodus. Und es sieht richtig stark aus.

Die Trilogie von Mass Effect hat bei den Fans eine große Lücke hinterlassen. Eine, die der Nachfolger Andromeda nicht ausfüllen konnte. Probleme zum Launch und fragwürdige Design-Entscheidungen sorgten dafür, dass das Vermächtnis einer der größten Sci-Fi-Geschichten besudelt wurde. Doch es gibt Spiele, die sich ganz offensichtlich das Ziel gesetzt haben, diese Lücke zu füllen.

Eines dieser Spiele ist Exodus. Schon seit Jahren gibt es Story-Trailer und zahlreiche Informationen, aber bisher konnte man nur einen kleinen Blick auf das Gameplay werfen. Jetzt gibt es einen erweiterten Gameplay-Trailer, in dem wir 20 Minuten lang Ingame-Sequenzen in all ihrer Pracht sehen.

Den älteren Story-Trailer seht ihr hier:

Video starten Exodus – Langer Story-Trailer zum Mega-SciFi-Spiel

Schwere Entscheidungen, Kämpfe mit Action und tolle Begleiter

Was zeigt der Trailer? Der Gameplay-Trailer zeigt eine wilde Mischung von allem, was das Spiel zu bieten hat. Es gibt sowohl Dialog-Sequenzen mit Auswahl-Optionen und deren Konsequenzen, aber auch Erforschung und natürlich Action. Gekämpft wird mit verschiedenen Waffen und übermenschlichen Kräften, ein Deckungs-System ist auch mit von der Partie – das dürfte manche Erinnerung wachrütteln. Den Trailer könnt ihr euch auf YouTube anschauen.

Aber auch andere Aspekte erinnern an Mass Effect. So gibt es bei den Entscheidungen eine Art Moral-System. ME-Veteranen kennen noch die Entscheidungen zwischen „Paragon“ und „Renegade“ – in Exodus ist das ganz ähnlich. Dort wählt man zwischen „Paragon“ und „Immortal“. Während die erste Option zumeist rechtschaffen und eher friedliebend zu sein scheint, ist die zweite draufgängerischer und zumeist rauer.

Auch Entscheidungen von großer Tragweite wird es geben. So könnte man in einer Mission sämtliche Feinde erledigen, indem man einfach die Luftschleuse des Raumschiffes öffnet und sie damit in den Tod befördert. Doch dann könnten auch Zivilisten und andere Unschuldige betroffen sein. Ist man bereit, dieses Opfer einzugehen? Oder will man lieber die erhöhte Gefahr in Kauf nehmen, dafür aber keine unschuldigen Leben gefährden?

Erkundung und Gameplay erinnern stark an Mass Effect – aber eben moderner.

Wann erscheint Exodus? Ein konkretes Release-Datum für Exodus gibt es noch nicht. Lediglich das Jahr ist bekannt – 2027. Im besten Fall können wir also schon in rund einem halben Jahr wieder durch den Weltraum reisen, im schlechtesten Fall dauert es noch 18 Monate.

Cortyn meint: Ich ärgere mich ein ganz kleines bisschen darüber, dass ich mir mit Betrachten des Trailers nun schon einige Teile der Story gespoilert habe, aber das ist zu verkraften. Denn dafür ist mein Hype auf dieses Spiel gerade deutlich gewachsen. Wenn das finale Spiel auch nur ansatzweise das halten kann, was der erweiterte Gameplay-Trailer verspricht, dann steht uns hier ein Sci-Fi-Epos bevor, über das wir wohl noch in vielen Jahren reden werden – vielleicht so schwärmend wie über die Mass-Effect-Trilogie.

Es ist offensichtlich, dass Exodus daraus auch viel Inspiration zieht. Das Kampfsystem, die Präsentation, das ganze Gefühl der Welten erinnert doch sehr stark an die BioWare-Titel. Aber genau das ist es, wonach sich viele Fans seit Jahren gesehnt haben. Ich hoffe wirklich, dass Exodus die Erwartungen erfüllen kann. Denn es sieht schon jetzt nach einem Spiel aus, in dem ich mich für eine Woche oder länger komplett verlieren kann.

Ein ähnliches Fest könnte auch das Expanse-Spiel sein, das ebenfalls nicht mehr weit entfernt ist …