SciFi-RPG Exodus zeigt Gameplay, Fans von Mass Effect dürften schwer begeistert sein

Wie gefällt euch das, was ihr bisher von Exodus gesehen hat? Glaubt ihr, das Spiel kann den Hunger stillen, den die ursprüngliche „Mass Effect“-Trilogie bei euch hinterlassen hat? Oder wollt ihr euch lieber nicht vom Hype und hübschen Trailern anstecken lassen? Mehr Spannendes zu den Feinden in Exodus haben wir hier für euch.

Worum geht es in Exodus? Exodus erzählt die Geschichte des „Travellers“, also des „Reisenden“. Dieser sucht jede Menge Relikte, die der Menschheit dienlich sein könnten. Dabei hat er durchaus politische Macht und kann auch beeinflussen, auf welche Art und Wiese diese Artefakte genutzt werden sollen. Das ist besonders spannend durch die Thematik der Zeitdilatation.

Gerade die Optik der Charaktere und auch das Design dürfte dabei schöne Erinnerungen an Mass Effect wecken – abgesehen von den Aliens. Denn die haben klare „tierische“ Eigenschaften. So ist ein Bosskampf ein großer Bär, während eine andere Kreatur offenbar ein Frosch ist. Das sind aber keine Aliens im herkömmlichen Sinne, sondern Weiterentwicklungen der Menschheit, denen Jahrhunderte und Jahrtausende der Manipulation gegeben wurde, um neue Eigenschaften zu entwickeln. Die genauen Gründe wird man wohl im Verlauf der Story erfahren.

RPG-Fans verschiedenster Genres haben es in den letzten Monaten richtig gut. Action-Fans kommen bei Path of Exile 2 zu ihrem Vergnügen und Story-Fans spielen Baldur’s Gate 3 zum 97. Mal durch, während Dragon Age mit „The Veilguard“ einen neuen Teil erhalten hat.

