Alles Wichtige zu The Expanse: Osiris Reborn: Release, Beta und mehr

Mit The Expanse: Osiris Reborn bringt Owlcat Games ein SciFi-Rollenspiel im Universum der beliebten Buchreihe und TC-Serie. Alle wichtigen Infos findet ihr hier bei MeinMMO.

Was ist das für ein Spiel? The Expanse: Osiris Reborn ist ein Rollenspiel in der Third-Person-Perspektive, das im Universum von „The Expanse“ spielt, einer erfolgreichen SciFi-Buchreihe, die auch als Serie auf Amazon Prime umgesetzt wurde.

The Expanse: Osiris Reborn erzählt jedoch nicht erneut die Geschichte der Buchreihe rund um James Holden und seine Crew, sondern baut eine eigene Story auf. In dieser schlüpft ihr in die Rolle eines Söldners, der als Kapitän die Kontrolle über ein Raumschiff übernimmt. Eure Crew-Mitglieder könnt ihr als Begleiter auf euren Missionen mitnehmen und ihnen im Kampf Anweisungen geben. Sie haben aber auch ihre eigenen Motive und ihre Loyalität hängt von euren Entscheidungen ab.

Solltet ihr innerhalb einer Mission auf Feindwiderstand stoßen, müsst ihr euch meist mit Schusswaffen den Weg freikämpfen. Bei dem Rollenspiel handelt es sich nämlich obendrein um einen Deckungsshooter mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten.

Video starten The Expanse: Osiris Reborn zeigt das Gameplay des Rollenspiels im Trailer Autoplay

Alles zum Release von The Expanse: Osiris Reborn für PS5, Xbox und PC

Wann ist der Release? The Expanse: Osiris Reborn soll im Frühling 2027 veröffentlicht werden. Ein genaues Release-Datum ist derzeit nicht bekannt.

Auf welchen Plattformen kann man spielen? The Expanse: Osiris Reborn wird auf dem PC (Steam, GOG, Epic Games), der PS5 sowie Xbox Series X|S verfügbar sein. Das Spiel erscheint nicht für die PS4 und die Xbox One.

Alles zu Beta von The Expanse: Osiris Reborn

Gibt es eine Beta? Ja, es gibt eine Beta, die ihr seit dem 22. April 2026 auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielen könnt.

Wie könnt ihr an der Beta teilnehmen? Die Beta steht exklusiv allen Spielern zur Verfügung, die das Spiel entweder in der Edition „Miller’s Pack“ oder in der Sammler-Edition vorbestellt haben.

Was bietet die Beta? In der Beta könnt ihr die zweite Mission der Kampagne von The Expanse: Osiris Reborn spielen – diese dauert etwa 1-2 Stunden. Während der Mission steht euch euer Zwilling als Begleiter zur Verfügung, und ihr könnt zwischen vier unterschiedlichen Voreinstellungen für eure Spielfigur wählen. Außerdem bekommt ihr einen Eindruck vom Kampf- und Dialog-System sowie dem Bewegen in der Schwerelosigkeit.

Die MeinMMO-Redaktion hat bereits einen Blick auf die Beta des Spiels geworfen. Hier könnt ihr den Anspielbericht lesen:

Anspielbericht zur Beta: Mehr zum Thema Wir haben die Beta von The Expanse vorab gespielt: Das absolute Highlight ist das Gefühl von Schwerelosigkeit von Dariusz Müller

The Expanse: Osiris Reborn: Preis und Editionen

Was kostet The Expanse: Osiris Reborn? Ihr könnt The Expanse: Osiris Reborn derzeit in vier verschiedenen Versionen vorbestellen:

Standard-Paket – 49,99 Euro

Digitale Kopie des Spiels

Early-Adopter-Item

Eine Rolle auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels

Deluxe-Paket – 59,99 Euro

Digitale Kopie des Spiels

Early-Adopter-Item

Eine Rolle auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels

Namenserwähnung in den Credits

Miller’s OPA Heavy Armor (In-game)

U.N. Spec Ops Assault Rifle (In-game)

Miller’s-Paket – 79,99 Euro

Digitale Kopie des Spiels

Exklusiver Zugang zur Beta

Digitales Artbook

Digitaler OST

Early-Adopter-Item

Eine Rolle auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels

Namenserwähnung in den Credits

Hall of Fame

Miller’s OPA Heavy Armor (In-game)

Miller’s Casual Outfit (In-game)

Miller’s Revolver (In-game)

U.N. Spec Ops Assault Rifle (In-game)

Sammler-Edition – 289 Euro

Digital: Digitale Kopie des Spiels Exklusiver Zugang zur Beta Digitales Artbook Digitaler OST Early-Adopter-Item Eine Rolle auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels Namenserwähnung in den Credits Hall of Fame Miller’s OPA Heavy Armor (In-game) Miller’s Casual Outfit (In-game) Miller’s Revolver (In-game) U.N. Spec Ops Assault Rifle (In-game)

Physisch: Sammler-Box Artbook (Printed) 3 Patches 1x Medallion 9 Sticker Raumschiff-Figur



The Expanse: Osiris Reborn: Systemanforderungen

Das muss euer System draufhaben: Die Systemanforderungen für das fertige Spiel sind noch nicht bekannt, doch wir wissen bereits, was euer System können muss, um die Beta zu spielen:

Mindestanforderungen:

Windows 10 64-bit

CPU: AMD Ryzen 5 5600; Intel Core i5-10400F

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060; Radeon RX 6700XT

RAM: 16 GB

DirectX 12

Free HD: 30+ GB

Empfohlen:

Windows 10 64-bit

CPU: Ryzen 5 7600X; Intel Core i5-12600K

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070; Radeon RX 7700 XT

RAM: 16 GB

DirectX 12

Free HD: 30+ GB

Muss man The Expanse kennen, um das Spiel zu mögen? Nein, die Entwickler betonen, dass ihr weder die Bücher noch die Serie kennen müsst, um das Spiel spielen und genießen zu können. Fans des Originalwerkes können sich jedoch darauf freuen, bestimmte Orte, Figuren und Storyereignisse wiederzuerkennen.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hat im Interview mit Leonid Rastorguev, dem Game-Design-Director von The Expanse: Osiris Reborn, über die Lore des Spiels gesprochen und erfahren, was die Story auszeichnet. Das Interview könnt ihr auf MeinMMO lesen: „Du kannst versuchen, ein politisches Wiesel zu sein“ – Wir tauchen im Interview tief in die Lore zu The Expanse: Osiris Reborn mit dem Game Director ein