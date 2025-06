Das neue Rollenspiel zu The Expanse nimmt sich nicht nur Mass Effect zum Vorbild, sondern auch Baldur’s Gate 3 und Soulslikes 

Vor einigen Wochen wurde das Rollenspiel zur gleichnamigen Serie „The Expanse“ für Steam vorgestellt. Nun spricht der Creative Director über Einzelheiten und gibt Infos preis, die sich vor allem um die Inspirationen für The Expanse: Osiris Reborn drehen.

Was ist The Expanse: Osiris Reborn für ein Spiel? The Expanse: Osiris Reborn soll ein Rollenspiel sein, das die Story von The Expanse erweitern wird. Ihr nehmt die Rolle eines Söldners ein und baut euch mit eurem Raumschiff eine Crew zusammen. Was die Story anbelangt, so liegt der Kern auf den politischen Spannungen. Da ihr mit eurer Crew lange unterwegs seid, soll es auch einen Hauch von Romantik geben.

Wie schon unser Shooter-Experte Dariusz Müller angemerkt hatte, ähnelt die Mischung von The Expanse an ein Mass Effect – dazu gehören die Romantik, die Third-Person-Perspektive, die Deckungsmechanik während der Kämpfe sowie die generelle Interaktion mit der Crew.

Nun hat der Creative Director des Rollenspiels neue Details preisgegeben und nennt weitere Inspirationsquellen, die man im Spiel entdecken könnte.

Große Vorbilder wie Baldur’s Gate 3

Welche neuen Infos gibt es? Der Creative Director von The Expanse: Osiris Reborn, Alexander Mishulin, sprach in einem Interview mit CNET über das kommende Spiel. Einige der Fragen drehten sich um die Inspirationen und was Spieler vom neuen Rollenspiel zur beliebten Serie erwarten können.

Vor allem RPGs wie Baldur’s Gate 3 sollen dabei geholfen haben, die kinematische Story rund um die Verbündeten zu realisieren. Aber auch japanische Titel wie Persona 5 dienten dabei, die Charaktere, mit denen ihr interagieren müsst, lebendiger zu gestalten. Folgendes hatte der Director zu sagen:

„Ich sage nicht, dass wir etwas von, sagen wir, Persona 5 übernehmen, aber die Herangehensweise, die Idee, dass die Charaktere im Mittelpunkt der Geschichte stehen und wie sie sich im Laufe der Geschichte bis zum Ende entwickeln, ist ein wenig ähnlich.“

Was Builds anbelangt, soll The Expanse von Soulslikes inspiriert worden sein. Es sollen keine Klassen existieren, sondern die Möglichkeit geben, Builds rund um die eigenen Lieblingswaffen zu bauen, mit denen man gerne kämpfen möchte.

Das sorgt für viele Freiheiten und die Möglichkeit, sich im Spiel zu entfalten, wie man möchte, ohne es nachträglich zu bereuen.

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Infos die Entwickler hinter The Expanse: Osiris Reborn noch veröffentlichen werden. Bis dahin könnt ihr aber auch gerne bei der Serie vorbeischauen. Unser Shooter-Experte Dariusz Müller berichtet über die Einzelheiten: Eine Serie bei Amazon Prime ist perfekt geeignet, um die Wartezeit auf Starfield zu überstehen