Die grandiose SciFi-Serie The Expanse bekommt ein eigenes Rollenspiel auf Steam und erinnert an eines der besten RPGs der letzten 20 Jahre

Das Entwicklerstudio Owlcat Games macht ein Spiel im Universum von The Expanse und es ist von einem legendären Rollenspiel inspiriert.

Was ist The Expanse? The Expanse ist eine SciFi-Serie, die auf der gleichnamigen Buchreihe basiert und unter anderem im Streaming-Angebot von Amazon Prime enthalten ist.

Die Serie erzählt in sechs Staffeln die Geschichte von James Holden und seiner Crew, die in einen politischen Konflikt gerät. Dieser ist zwischen der Regierung der Erde, einer im Asteroidengürtel lebenden Rebellengruppierung und einer auf dem Mars lebenden Menschen-Kolonie mit eigener Regierung entbrannt.

Im Verlauf der Handlung taucht zudem eine seltsame Energie auf, in der die Konfliktparteien das Potenzial sehen, einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu erhalten. Ich habe euch The Expanse auf MeinMMO schon mal genauer vorgestellt.

Jetzt hat das Entwicklerstudio Owlcat Games angekündigt, dass man ein Rollenspiel im Universum von The Expanse entwickelt: The Expanse: Osiris Reborn erscheint für Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Hier könnt ihr den ersten Trailer sehen:

Politische Spannung, Romantik und Action

Was wird das für ein Spiel? The Expanse: Osiris Reborn wird ein Rollenspiel, das die Geschichte von The Expanse erweitert. Es erzählt also nicht erneut die Geschichte von James Holden und seiner Crew, sondern baut eine eigene Story auf. In dieser schlüpft ihr in die Rolle eines Söldners.

Eure Geschichte beginnt mit einem tödlichen Lockdown, der euch in einer Raumstation auf dem Asteroiden Eros einsperrt. Ihr müsst folglich als Kapitän die Kontrolle über ein Raumschiff übernehmen und eine eigene Crew führen. Die Geschichte soll sich dabei um politische Spannungen und moralische Vielschichtigkeit drehen, wobei auch Romantik eine Rolle spielen soll – schließlich verbringt ihr auf dem Raumschiff viel Zeit mit euren Crew-Mitgliedern und lernt euch so immer besser kennen.

Eure Crew-Mitglieder dienen Rollenspiel-typisch als Begleiter auf euren Missionen, die ihre eigenen Motive haben und deren Loyalität von euren Entscheidungen abhängen soll. Auf jede Mission könnt ihr 2 Begleiter mitnehmen, die direkt an den Kämpfen beteiligt sind. Die Gefechte selbst finden in der Third-Person-Perspektive mit Deckungs-Mechanik statt.

In den Fußspuren von Mass Effect

An welches legendäre Rollenspiel erinnert The Expanse? SciFi-Setting, eine galaktische Krise, Third-Person mit Deckungsmechanik, Begleiter mit einer Geschichte und Motivation, Romantik – das klingt alles sehr stark nach Mass Effect, und auch beim Blick auf den Trailer dürften schnell Parallelen klar werden.

Das ist auch kein Zufall, wie Game-Design-Producer Yuliya Chernenko verrät: „Die Mass Effect-Trilogie war für unser Team eine absolute Inspiration.“ Die Rollenspiel-Reihe habe bei den Entwicklern einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Mass Effect ist eine echte Rollenspiel-Legende und gilt allgemein als eines der besten Rollenspiele der vergangenen 20 Jahre. Die komplette Reihe hat auf der Review-Plattform metacritic einen Score jenseits der 90, angeführt von Mass Effect 2 mit 96. Das ist richtig stark.

Erfolgreiche Spieleschmiede mit RPG-Erfahrung

Das müsst ihr über die Entwickler wissen: Owlcat Games ist für die Spiele Warhammer 40.000: Rogue Trader und Pathfinder: Wrath of the Righteous bekannt – beides sind beliebte und erfolgreiche Rollenspiele.

Pathfinder hat es 2024 sogar in MeinMMOs-Liste mit den besten Rollenspielen auf Steam geschafft und überzeugt etwa mit mehreren Enden und Plott-Twists sowie einer Vielzahl von Möglichkeiten bei der Charaktererstellung. Es basiert auf dem gleichnamigen Pen & Paper und ist eine Weiterentwicklung von Dungeons & Dragons.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist ein großer Fan von Pathfinder und hat über 340 Stunden in dem Rollenspiel verbracht. Er hat es mehrfach durchgespielt, obwohl das eigentlich untypisch für ihn ist. Mehr dazu lest ihr hier: Ein Rollenspiel auf Steam hat mich in 2 Wochen 100 Stunden lang völlig gefesselt