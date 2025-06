Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

Wie könnt ihr an der Beta teilnehmen? Die Open-Beta ist bereits jetzt via Steam erreichbar. Aktuell kann darüber eine Demo installiert werden. Die richtige Beta soll erst am 9. starten und bis zum 16. Juni 2025 live sein. Neben dem Download via Steam sind aber keine weiteren Schritte erforderlich.

Gezockt wird in verschiedenen Modi, darunter in Standard-PvP-Matches mit 5 Crews. Daneben gibt es Matches gegen NPCs, einen Schießstand zum Üben und ein Tutorial.

Wie soll das Gameplay von Wildgate aussehen? Der First-Person-Weltraum-Shooter basiert darauf, dass mehrere Teams in Crews von je vier Personen gegeneinander antreten. Ziel ist es, in der gefährlichen Zone Typhon Reach ein Artefakt zu finden und mit diesem durch das Wildgate zu entkommen – oder alle Gegner zu erledigen.

Was ist das für ein Spiel? Wildgate ist ein First-Person-Weltraum-Shooter, ähnlich wie Overwatch oder das zuletzt gescheiterte Concord , das auf ähnliche Themen und Gameplay setzte. Bevor der eigentliche First-Person-Teil startet, gilt es, mit dem eigenen Raumschiff die der Gegner auseinanderzunehmen. Hat man dies geschafft, beginnt das eigentliche PvP in dem man mit seinem Team ein gegnerisches erledigen soll.

