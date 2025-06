Ein neuer Extraction-Shooter könnte tatsächlich mal wieder ein Erfolg werden, erinnert an Escape from Tarkov – Zeigt sein Release-Datum für 2025

Beim Summer Game Fest hat Sci-Fi-Shooter ARC Raiders endlich ein Release-Datum erhalten und einen neuen Trailer präsentiert. Was euch im Spiel erwartet, zeigen wir euch.

Wann erscheint ARC Raiders? Beim Summer Game Fest wurde nicht nur ein neuer Trailer zum Sci-Fi-Shooter gezeigt, sondern auch der Release angekündigt. Demnach soll ARC Raiders am 30. Oktober 2025 für Steam, Epic Games Store, NVIDIA GeForce Now, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Dahinter verbirgt sich ein Extraction-Adventure, dass ihr im Multiplayer spielen könnt. Was euch sonst noch erwartet, stellen wir euch kurz vor.

Viele Extraction-Shooter sind in den letzten Jahren im Nirvana verschwunden, doch ARC Raiders könnte mit dem Genre endlich wieder einen Erfolg feiern. Zuletzt erklärte noch ein bekannter MMO-Experte, warum ARC: Raiders gelingt, was Marathon nicht hinbekommt

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Multiplayer-Extraction-Adventure mit PvPvE-Sandbox

Was für ein Spiel ist ARC Raiders? Das Spiel erinnert an das beliebte Escape from Tarkov und soll Spielern ermöglichen, ihren eigenen Weg zu finden und ihre eigene Geschichte zu schreiben. Ihr schlüpft in die Rolle von Raiders, abtrünnigen Revolverhelden, die sich in einer zerstörten Welt gegen ARC-Maschinen und rivalisierende Raider behaupten müssen.

In Solo- oder Squad-Modi könnt ihr euch mit bis zu drei Spielern zusammenschließen und für euer neues Zuhause namens Speranza wertvolle Ressourcen sichern. Jeder Run soll dabei immer frische Erfahrungen bieten und mit einem immer neuen Glücksspiel zwischen Risiko und Gewinn Spielern vielseitige Erfahrungen liefern.

Zu Release sollen auch Probleme und Hindernisse angegangen werden, die im letzten Tech Test von Spielern als Feedback eingereicht wurden. So sollen möglichst alle Bugs beseitigt und die Leistung bestmöglich verbessert werden. Ebenso sollen Feinabstimmungen an der Spielbalance und der -ökonomie vorgenommen werden, bis das Spiel erscheint.

In Zukunft soll das Spiel noch weiter ausgebaut werden, mit weiteren Abenteuern und Orten.

Ein MMO-Experte hat sich ARC Raiders zuletzt einmal vorgenommen und analysiert, was der Shooter besser macht, als sein Konkurrent Marathon, der ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen soll. Marathon erscheint sogar einen Monat früher, doch der Experte meint schon jetzt, dass ARC Raiders besser wird: MMO-Experte ist bekannt für scharfe Kritik, erklärt, warum ARC: Raiders gelingt, was Marathon nicht hinbekommt