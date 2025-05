MMO-Experte ist bekannt für scharfe Kritik, erklärt, warum ARC: Raiders gelingt, was Marathon nicht hinbekommt

ARC: Raiders und Marathon sind zwei Spiele, die für Fans des Extraction-Genres entwickelt werden. Beide Games führten derweil Tests durch, um Feedback von Fans zu erhalten. Während ersteres die Spieler überraschen konnte, schauten viele bei Marathon gelangweilt rein. Ein MMO-Experte erklärt nun, woran Marathon scheitern könnte, wenn es bald in den Release geht.

Welcher Experte spricht hier? Es handelt sich hierbei um „Bellular“ Bell, einem YouTuber, der für Videos rund um World of Warcraft und Blizzard bekannt ist. Bellular ist vor allem wegen seiner scharfen Kritiken rund um Blizzard bekannt, indem er vor allem sachlich Problempunkte anspricht.

Erst kürzlich jedoch griff er die Kontroverse rund um die kommenden Extraction-Shooter „Marathon“ und „ARC: Raiders“ auf. Bei beiden Spielen lief ein Test, in dem die Fans schauen durften, ob ihnen die Spiele gefallen. ARC: Raiders konnte überzeugen, während Marathon Skepsis hinterließ. Was der Kritiker zu sagen hat, könnte vor allem Bungie nicht gefallen.

ARC: Raiders macht vieles einfach richtig

Was sagt der Experte zu ARC: Raiders? Bellular spricht von einem Vorteil, den ARC: Raiders genießen kann, nämlich dem Vorsprung in der Entwicklung. Das Spiel wurde damals bei den Game Awards 2021 angekündigt – zu der Zeit gab es, außer einem Trailer, nicht viel zu sehen. Der Titel sollte zuerst ein PvE-Extraction-Shooter werden, doch die Pläne haben sich seitdem geändert.

Das Studio hinter ARC: Raiders konnte also in vier Jahren das Spiel glatt bügeln, Probleme ausbessern und Learnings aus anderen Games ziehen, um ihr Spiel aufzupolieren. Sie wagten den Sprung in den PvP-Bereich, um auch Hardcore-Fans anzusprechen und Spannung zu gewährleisten.

Annäherungs-Chat wurde implementiert und das Setting so weit verfeinert, dass es zu dem Genre passt. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, auch Solo eine Runde starten zu können. Die Mühen haben sich offenbar gelohnt, denn die Tester loben den Shooter.

Bei Marathon sieht es jedoch anders aus. Bungie geht einen anderen Weg. Sie verzichten bewusst auf die Immersion und den Realismus, den ein Extraction-Shooter ausmacht, und lassen einen Annäherungs-Chat aus. Zudem ist das Setting weniger ansprechend und der Fokus liegt nicht allzu sehr auf PvP, sondern auf Koop mit anderen Spielern.

Bungie versucht nicht auf die Hardcore-Fans zu gehen und stattdessen ein Spiel zu erschaffen, das für eine breitere Masse interessant sein könnte. Im Alpha-Test zeigte sich jedoch, dass nicht viele etwas mit Marathon anfangen können.

Was ist das Fazit von Bellular? Der Kritiker meint, Studios und Geldgeber versuchen, einen Genre-Hit zu kreieren, wie es damals auch Fortnite mit Battle Royale geschafft hatte. Er sei sich aber nicht sicher, ob das jemand vor allem im Genre der Extraction-Shooter schaffen könne.

ARC: Raiders sieht gut aus, doch es wird sich zeigen, ob der Release eine große Spielermenge anziehen kann. Bei Marathon fehle es einfach an Zeit in der Entwicklung sowie den richtigen Entscheidungen, um das Spiel noch interessanter zu gestalten.

Laut ihm sei ohnehin der Release von Escape from Tarkov Version 1.0 geplant. Das Spiel würde also bald den Early Access verlassen und somit endlich fertig sein. Wenn nicht dieses Jahr ein solcher Hit veröffentlicht wird, könnte es schwierig werden. Mehr zur Version 1.0 bezüglich Tarkov findet ihr hier: „1.0 Release? Wer seid ihr?“ Escape from Tarkov überrascht Fans mit Launch-Datum, verrät Pläne, wie es weitergeht