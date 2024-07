WoW-Experte äußert Bedenken: „Ich erwarte einen verbuggten Launch“

Der Release von WoW: The War Within steht bald an. Doch die Kritiken werden lauter: Das Spiel ist nicht fertig, meint zumindest der Streamer Bellular.

Schon vor einigen Tagen gab es Bedenken, dass der Launch von The War Within in Gefahr sein könnte. Viele wünschen sich sogar eine Verschiebung, um die drängenden Bugs und Probleme noch beheben zu können, darunter auch der YouTuber und Streamer Bellular. Doch mit dem Release des neuen Cinematics scheint der Lauch-Termin weiter in Stein gemeißelt zu werden.

Das ist die aktuelle Situation: In World of Warcraft wurde vor einigen Tagen der Pre-Patch 11.0 von The War Within veröffentlicht. Das brachte bereits jede Menge Veränderungen der großen Systeme, wie etwa die Kriegsmeute, neue Talente, schnelleres Leveln und auch eine angepasste Skalierung. Das ging allerdings mit zahlreichen Fehlern einher, die auch gut 5 Tage später noch das Spiel plagen:

Disconnects in Dungeons bei Bewegungsfähigkeiten.

Kriegsmeuten-Bank ist deaktiviert.

WoW Remix: Mists of Pandaria ist zwischen den Stufen 40 und 70 sonderbar skaliert, das macht das Leveln schwierig.

Einige Talente funktionieren fehlerhaft oder gar nicht.

Einige Klassen verursachen mehr als doppelt so viel Schaden wie andere.

Raid-Bosse sind verbuggt und können kaum bezwungen werden.

Cross-Realm-Gilden erlauben keinen Zugriff auf die Gildenbank.

Entsprechend angespannt ist die Lage aktuell bei World of Warcraft. Immer mehr Leute äußern Bedenken, dass WoW: The War Within noch gar nicht reif für den Release ist und Blizzard ein paar Wochen oder gar Monate Zeit bräuchte.

So sieht Bellular das: Der YouTuber und Streamer Bellular befasst sich sehr viel mit World of Warcraft und analysiert immer wieder Mechaniken, Vorfälle und den allgemeinen Zustand des Spiels. Auch er zeigt sich gegenwärtig ziemlich besorgt und ahnt, dass der Launch von The War Within nach aktuellem Stand nicht sauber über die Bühne gehen wird:

Den ersten Eindruck kann man sehr, sehr schwer beheben. Und wenn man sich die letzten 6 Jahre von WoW anschaut: Dann muss WoW einfach einen guten ersten Eindruck machen. […] Wenn das nicht in einem guten Zustand veröffentlicht wird, dann ist es egal, wie cool Heilsturz oder die Story ist. Denn dann werden die Probleme das einfach überschatten. […] Ich erwarte, dass das ein ziemlich verbuggter Launch wird.

Wie geht es nun weiter? Auch wenn Bellular betont, dass es zwar gut ist, dass viele Fehler schon jetzt mit der Veröffentlichung des Pre-Patches auffallen und daher behoben werden können, ist auch der Zustand der Inhalte von The War Within ein Grund zur Sorge. Denn hier sind einige Klassen schlicht „nicht fertig“, als wäre den Entwicklern die Zeit ausgegangen, um die Überarbeitungen für alle Spezialisierungen durchzuführen.

Auch die Dungeons und die Tiefen („Delves“) sind in der Beta aktuell noch in einem katastrophalen Zustand. Die Dungeons haben nochmal deutlich mehr Mechaniken als bisherige Dungeons und wirken so auf viele überladen, während Delves für einige Klassen bockschwer sind und andere eine leichte Zeit haben – gerade Fernkämpfer scheinen in den höherstufigen Delves alleine kaum bestehen zu können.

Es bleibt zu hoffen, dass die Entwickler all die Probleme noch in den Griff kriegen. Denn wenn The War Within startet und viele Bugs das Spielgefühl trüben, wäre das ein arges Problem: Immerhin gibt es keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Und der muss beim Beginn einer dreiteiligen Saga schlicht überragend sein.