„1.0 Release? Wer seid ihr?“ Escape from Tarkov überrascht Fans mit Launch-Datum, verrät Pläne, wie es weitergeht

Battlestate Games hat am 18. April 2025 ein Release-Datum für die 1.0-Version von Escape from Tarkov veröffentlicht und in einer Roadmap gezeigt, was 2025 auf den Shooter zukommt.

Was sagt Tarkov zum 1.0-Release? Battlestate Games, das Entwicklungsstudio hinter Escape from Tarkov, teilte in einem Post auf X mit, dass der Extraction-Shooter noch im Jahr 2025 in der 1.0-Version veröffentlicht wird. Damit verlässt der Shooter nach rund 8 Jahren die 2017 gestartete Beta-Phase.

Zwar gaben die Entwickler kein genaues Release-Datum für die 1.0-Version an, aber sie verrieten mit einer Roadmap, dass ihr frühstens im Herbst mit der Vollversion rechnen könnt. Im August 2025 soll nämlich noch der Patch 0.16.9.0 für die Early-Access-Version von Escape from Tarkov erscheinen. Genauere Informationen zum Release sollen im Juni folgen.

Tarkov verrät, wie es bis zum Release weitergeht

Was erwartet euch bis zum Release? Escape from Tarkov soll bis zum vollständigen Release noch 4 größere Patches erhalten, einen pro Monat: Mai, Juni, Juli und August. Diese Patches bringen eine Reihe Anpassungen und Verbesserungen für verschiedene Bereiche des Spiels, wie etwa:

Optimierung der Maps: Lighthouse, Shoreline und Ground Zero

Anpassungen am Verhalten der KI

Verbesserungen der Audio-Engine

Jahreszeit mit Sommer-Wetter

Optimierung und Erweiterung der Map Interchange

verschiedene Ingame-Events

Die Möglichkeit, alle Items zu kaufen, die für ein Crafting-Rezept benötigt werden

Verbesserungen an der automatischen Sortierung des Stashs

Ein zwischenzeitlich kommender Wipe wurde bis zum vollständigen Release von Escape from Tarkov bis jetzt noch nicht angekündigt.

Hier könnt ihr die vollständige Roadmap auf Englisch sehen:

Fans von Release-Ankündigung überrascht

Was sagt die Community zur Ankündigung? Im Grunde gibt es drei Arten, auf die Spieler von Escape from Tarkov auf die neuen Ankündigungen reagierten:

Überraschung, dass tatsächlich der 1.0-Release angekündigt wurde Freude über einige der gezeigten Anpassungen und Verbesserungen, die bis zum Release kommen Kritik für das Ausbleiben von Ankündigungen bezüglich anderer bestehender Kritikpunkte

Auf X kommentiert ein überraschter Spieler etwa: „1.0-Release? Wer seid ihr?“ Ein anderer kommentiert feierlich auf Reddit: „Da ist es, 9 Jahre in der Beta und 16 Wipes später.“ Der Reddit-User spielt den Extraction-Shooter anscheinend nicht erst seit der Beta, sondern startete bereits 2016 in der Alpha-Phase.

Auf Reddit zeigen sich aber auch einige Spieler kritisch und wollen dem Release-Datum erst Glauben schenken, wenn sie die Vollversion mit eigenen Augen sehen.

Kommt Tarkov mit 1.0 auch auf Steam? Nein, zumindest nicht nach aktuellen Informationen. Ein Steam-Release könnte gemäß Game-Director Nikita Buyanov nach der 1.0-Version folgen, aber konkrete Infos dazu und ob das wirklich passieren wird, teilte er nicht.

Aktuell könnt ihr Escape from Tarkov weiterhin ausschließlich über den hauseigenen Launcher von BattleState Games erwerben. Dort stehen euch verschiedene Versionen zur Verfügung, die euch etwa zusätzlichen Lagerplatz bieten. Mehr dazu erfahrt ihr auf MeinMMO: Wie kann ich Escape from Tarkov spielen und wo kann ich es kaufen?