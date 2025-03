Escape from Tarkov ist nach einer miesen Entscheidung für mich gestorben und es wirkt, als ginge es vielen Spielern so

Bis 2024 war Escape from Tarkov ein Spiel, das mit jedem Wipe neues Interesse bei MeinMMO-Redakteur Dariusz entfachte, doch 2024 schafften es die Entwickler, dieses Interesse mit einer lodernden Flamme vollständig zu verbrennen.

Escape from Tarkov hat am 25. April 2024 die sogenannte „The Unheard Edition“ erhalten. Diese Sonderversion des Spiels sollte stolze 250 Euro kosten und Spielern Zugriff zu einem neuen, permanenten PvE-Koop-Modus gewähren. In diesem Modus gibt es keine Wipes, das heißt, Spieler verlieren nicht regelmäßig ihren gesamten Fortschritt.

Ein Großteil der Community war wegen der neuen Edition extrem wütend auf den Entwickler Battlestate Games. Der Preis war viel zu hoch und die Besitzer der „Edge of Darkness“-Edition (EoD) waren sich sicher, sie hätten den Modus auch bekommen müssen – schließlich haben sie einst 155 Euro bezahlt, um alle zukünftigen DLCs zu bekommen.

Letztlich zwangen die Spieler Battlestate Games mit ihrer heftigen Kritik zu einer Reaktion und folglich sollte der PvE-Modus auch für EoD-Besitzer zugänglich sowie separat für 20 € kaufbar sein. Wir haben 2024 darüber berichtet:

Keine Lust auf Tarkov, weil ich nachtragend bin

Ich bin ein eigenwilliger Kunde und neige dazu, Unternehmen nicht so leicht zu verzeihen, wenn mich etwas extrem frustriert. Ich meide etwa einen Hersteller für Gaming-Hardware, weil ein teurer Pro-Controller qualitativ enttäuschte. Und auch Battlestate Games hat mich mit der „The Unheard Edition“ massiv enttäuscht. Ich bin nachtragend.

In den vergangenen 10 Monaten habe ich nicht 1x Escape from Tarkov gespielt. Ich habe mein Interesse an dem Spiel einfach komplett verloren – und das, obwohl es weiterhin wenig Spiele gibt, die eine echte Alternative darstellen. Zwar ruderte Battlestate Games bezüglich des PvE-Modus zurück, doch es war bereits zu spät. Tarkov hat mich als Spieler verloren.

Neue Edition brachte das Fass lediglich zum Überlaufen

Die Unheard Edition mit dem unverschämten Preis war aber natürlich nicht der einzige Grund für mich, Tarkov nicht mehr zu spielen. Bereits in den Monaten zuvor schwand das Interesse stetig. Grund dafür waren altbekannte Probleme wie Cheater und eine miese Performance.

Das nervigste Problem hört jedoch auf die Bezeichnung Desync. Bei einem Desync sind die übertragenen Informationen inkonsistent, also nicht synchron. Das führt dazu, dass Spieler eine Situation in einem Spiel gegebenenfalls unterschiedlich wahrnehmen. Beispielsweise kann ein Spieler, auf den ich schieße, einen Schritt zur Seite machen und so meinen Kugeln ausweichen, ohne dass ich es sehe. Auf meinem Bildschirm wird die Information des seitlichen Schritts durch den Desync verzögert dargestellt und ich schieße daneben.

Zugegeben, die meisten Shooter haben Probleme und bei vielen Spielen läuft nicht alles perfekt. Besonders Cheater gibt es in nahezu jedem Shooter. Ich könnte auch unzählige Probleme bei Spielen wie Counter-Strike 2 oder Black Ops 6 aufzählen. Tarkov war jedoch eines dieser Spiele, das alle paar Monaten zum neusten Wipe wieder einen kleinen Hype hatte und dadurch trotz etwaiger Probleme auf die Server lockte – doch beim jüngsten Wipe ist dieser Hype irgendwie nicht übergesprungen.

Verliert die Community stückweise das Interesse?

Sowohl beruflich – als Redakteur, der sich mit Shootern auseinandersetzt – als auch privat als Shooter-Spieler, blicke ich regelmäßig in die Community von Escape from Tarkov. Auf Reddit etwa, so ist zumindest mein persönliches Empfinden, werden wichtige Themen nicht mehr so emotional und rege diskutiert.

Die größten Reddit-Beiträge zu Tarkov innerhalb des letzten Jahres sind nahezu allesamt zur Unheard Edition. Gelegentlich gibt es noch Spieler mit kuriosen Clips, die einige Kommentare anziehen, die sich negativ zum Zustand des Spiels äußern, aber außer „das Spiel ist schlecht“ nehme ich keinerlei Emotion in dem Subreddit wahr. Und meiner Erfahrung nach ist es ein schlechtes Zeichen, wenn die eigene Community aufhört, sich für das Spiel zu interessieren.

Das schwindende Interesse ist auch auf Twitch zu erkennen: 2024 schauten nur noch 29.000 Zuschauer Streams zu Escape from Tarkov – das sind 21 % weniger Zuschauer als 2023 (via Sullygnome). Im Februar 2025 waren es sogar nur noch 21.000 Zuschauer, dabei war der letzte Wipe erst im Dezember 2024. Bis zum nächsten Wipe sind es voraussichtlich noch 5 Monate, wenn dieser erneut im August sein wird.

Ob die Spieler wirklich das Interesse an Escape from tarkov verlieren, lässt sich allerdings nicht final bestimmen. Uns liegen keine konkreten Spielerzahlen vor, wie es etwa bei Spielen auf Steam der Fall ist. Schreibt uns deshalb gerne in die Kommentare, ob ihr immer noch aktiv Tarkov zockt und wenn nicht, wann oder warum ich das Interesse verloren habt. Hier findet ihr derweil 7 Spiele auf Steam, die ihr spielen solltet, wenn ihr Escape from Tarkov mögt