Ein Shooter auf Steam gilt als „unterschätztes Juwel“, hat starke Reviews auf Steam und endlosen Wiederspielwert

Wer auf der Suche nach einem Shooter mit hohem Wiederspielwert ist, sollte sich Door Kickers 2 nicht entgehen lassen – das Spiel gilt auf Steam nämlich als ein „unterschätztes Juwel“.

Was ist das für ein Spiel? Door Kickers 2: Task Force North ist ein Taktik-Shooter des Entwicklers KillHouse Games. Das Spiel startete im Jahr 2020 in den Early Access auf Steam, der offizielle Release von Version 1.0 fand am 10. Februar 2025 zusammen mit einem großen Update statt.

Hier seht ihr einen Trailer zum Spiel:

Drei Spezialeinheiten, die alle ein Ziel verfolgen

Worum geht es in dem Spiel? In Door Kickers 2 schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Spezialeinheiten, die im fiktiven Land Nowheraki gegen eine terroristische Bedrohung kämpfen. Bei waghalsigen Einsätzen befreit ihr Geiseln und legt den Terroristen das Handwerk. Derzeit stehen vor Missionsbeginn immer drei Spezialeinheiten zur Auswahl:

Die United States Army Rangers

Die Special Activities Division der CIA

Das heimische Nowheraki-SWAT

Jeder Trupp bringt eigene Vorteile mit sich. So verfügen die Ranger über besonders starke Feuerkraft, während die CIA mit ihren verdeckten Einsatzkräften besonders geschickt bei der Infiltration ist. Das Nowheraki-SWAT nutzt wiederum improvisierte Technologie oder von US-Beratern geliehene Ausrüstung.

Gespielt wird Door Kickers 2 wie auch dessen Vorgänger aus der Top-Down-Ansicht und in Echtzeit. Ihr bewegt euch frei durch das Missionsgebiet und verfolgt das Geschehen aus der Vogelperspektive. Die Bewegungen eurer Einsatzkräfte zeichnet ihr präzise mit der Maus nach.

Top-Down-Shooter mit Tiefgang und Wiederspielwert

Wie kommt das Spiel derzeit an? Door Kickers 2 wird auf Steam äußerst positiv bewertet: 95 % der fast 8.000 Rezensionen empfehlen das Spiel weiter. Besonders hervorgehoben werden der taktische Tiefgang, die herausfordernden Einsätze und das fesselnde Gameplay. Wer nicht solo spielen will, kann sich zudem mit bis zu drei weiteren Spielern in Einsätze stürzen.

Ganjirah schreibt nach über 2.500 Stunden auf Steam: „Dieser Titel ist ein unterschätztes Juwel und ich hoffe, dass er noch ein langes Leben vor sich haben wird. Ich kann es [das Spiel] gar nicht genug empfehlen.“

Door Kickers 2 bietet sowohl handgefertigte als auch generierte Missionen und Kampagnen an. Im Leveleditor lassen sich zudem eigene Missionen erstellen und über den Steam-Workshop teilen. Die Freiheit, ein und dieselbe Mission auf unterschiedliche Art und Weise zu absolvieren, sowie die Existenz des Leveleditors sorgen dafür, dass es euch nie an neuen Herausforderungen mangelt.

