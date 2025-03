Selbst erfahrene Spieler haben Respekt vor einem Koop-Shooter auf Steam, der ist jetzt so günstig wie noch nie

Auf Steam könnt ihr gerade bei einem düsteren Koop-Shooter 58 % des Preises sparen. Das Spiel ist dafür bekannt, besonders herausfordernd zu sein.

Um welches Spiel geht es? Auf Steam ist der Koop-Shooter GTFO gerade um 58 % reduziert. Das Spiel kostet bis zum 12. März nur noch 16,79 € statt den üblichen 39,99 €. Günstiger konntet ihr den Titel bislang noch nicht erwerben.

GTFO stammt von dem schwedischen Entwicklerstudio 10 Chambers, das 2015 von Ulf Andersson gegründet wurde. Dieser gilt als kreativer Kopf hinter Payday und Payday 2, die als hervorragende Koop-Shooter bekannt sind.

Auch GTFO erfreut sich auf Steam großer Beliebtheit, starke 87 % der über 41.000 Reviews loben das Spiel. Hier seht ihr einen Trailer:

Ohne gutes Teamwork geht nichts

Was zeichnet den Shooter aus? GTFO spielt in einem düsteren Horror-Setting. Ihr müsst mit bis zu 4 Spielern Expeditionen in einem von abscheulichen Monstern überrannten Gefängnis absolvieren. Diese Expeditionen bestehen aus verschiedenen Aufgaben, die ihr abschließen müsst. Dabei dringt ihr immer tiefer in die dunklen Korridore des Gebäudes ein.

GTFO gilt als extrem schwierig, und auch erfahrene Shooter-Spieler können die Missionen des Spiels seltenst solo absolvieren. Gutes Teamwork ist entscheidend. Ihr seid gezwungen, mit euren Mitspielern zusammenzuarbeiten und euer Vorgehen präzise zu koordinieren. Die Entwickler sagten mal, das Spiel will euch immer wieder die Kontrolle über die Situation entreißen und ihr müsst gemeinsam als Team versuchen, sie zurückzuerlangen.

Solltet ihr aus Unachtsamkeit oder Leichtsinn eines der schlafenden Ungeheuer wecken, habt ihr mehr Monster an den Fersen, als ihr Munition besitzt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr euch vorsichtig und leise bewegt und mehrere Gegner auf engem Raum zeitgleich ausschaltet.

Für wen ist GTFO interessant? In GTFO kann eine Expedition gerne mal um die 40 Minuten dauern – und im schlimmsten Fall scheitert ihr kurz vor dem Schluss und müsst von vorn beginnen. Solltet ihr schnell die Geduld verlieren oder beim Scheitern den Kopf in den Sand stecken, ist der knackige Koop-Shooter für euch wohl eher unpassend.

Wenn ihr allerdings auf Herausforderung steht und Spaß daran habt, im Team euer Bestes zu geben und euch präzise abzusprechen, dann ist GTFO für euch interessant – besonders, wenn ihr euch daran erfreuen könnt, mit jedem Scheitern ein Stückchen näher zum Erfolg zu gelangen.

Aktuell arbeiten die Entwickler von 10 Chambers schon an einem neuen Koop-Shooter, der sich allerdings von dem düsteren Horror-Setting verabschiedet. Dieses Mal soll es – wie in Payday – wieder um Raubüberfälle gehen: In einem neuen Koop-Shooter auf Steam überfallt ihr rücksichtslose Unternehmen, um eure eigenen Taschen zu füllen