Die Demo zu einem neuen Shooter überzeugt auf Steam hunderte Shooter-Fans, dabei ist das Gameplay für ein ganz anderes Genre typisch.

Was ist das für ein Spiel? Deadzone: Rogue ist ein Roguelite-Shooter, der in einer von bösen Robotern übersäten Raumstation im Weltraum spielt.

Das Spiel des Entwickler-Teams „Prophecy Games“ kombiniert Shooter-Gameplay mit dem Spielprinzip von Hades, das auf Steam zu den bestbewerteten Spielen zählt.

Auf der Spieleplattform von Valve ist auch eine Demo zu Deadzone: Rogue spielbar. Diese haben bereits über 800 Spieler getestet, von denen starke 93 % eine positive Review hinterließen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Deadzone: Rogue:

Was macht das Spiel so besonders? Auch wenn Deadzone: Rogue noch in der Entwicklung ist, kann es den Gameplay-Loop in der Demo deutlich präsentieren.

Wenn ihr schon mal Hades, Sworn oder andere Spiele mit einem ähnlichen Prinzip gezockt habt, ist euch der Ablauf sicherlich geläufig:

Ihr startet einen Run

befreit einen Raum nach dem anderen von Gegnern

bekommt am Ende eines Raumes Belohnungen, die euer Build verbessern

kämpft irgendwann gegen einen Boss

schaltet ggf. permanente Verbesserungen frei

im Fall des Todes müsst ihr einen neuen Run starten, der von vorn beginnt

Doch statt Schwert, Pfeil und Bogen, Speer oder Ähnliches habt ihr in Deadzone: Rogue ganz klassisch verschiedene Knarren dabei – also Sturmgewehre, Pistolen, Schrotflinten und was sonst noch dazugehört. Natürlich dürfen auch Granaten und ein Dash zum Ausweichen nicht fehlen. Gespielt wird in der Ego-Perspektive.

Zu den Raum-Belohnungen zählen beispielsweise neue, bessere Waffen, Rüstungsteile oder Perks für eure Ausrüstung. Ihr verursacht dann etwa erhöhten kritischen Schaden, Verbrennungseffekte sind effektiver oder Cryo-Geschosse verlangsamen die Bewegungen eurer Gegner.

Die verschiedenen Perks und Waffen sollen den Wiederspielwert hochhalten.

Immer mehr Entwickler versuchen sich an Kombinationen aus Roguelite-Mechaniken und Shooter-Gameplay. Es gibt einzelne Modi in Spielen wie Destiny oder Warframe und fokussierte Spiele wie eben Deadzone: Rogue oder Risk of Rain 2. Ein Roguelite-Shooter, der 2023 seinen Full-Release feierte, kommt auf Steam richtig gut an: Koop-Shooter auf Steam ist 95 % positiv, wird von Spielern hochgelobt, aber ihr habt vermutlich nie davon gehört