Koop-Shooter auf Steam ist 95 % positiv, wird von Spielern hochgelobt, aber ihr habt vermutlich nie davon gehört

Die Erweiterung Wildnis von Talandre erscheint am 6. März 2025 für Throne and Liberty. Hier seht ihr den Trailer.

Throne and Liberty Burgbelagerung Guide: So spielt sich der Kampf um den Thron als Angreifer und Verteidiger

Throne and Liberty: Unsterblicher Wächter – So besiegt ihr den Boss aus Teadals Turm

Im MMORPG-Jahr 2024 erschien so viel wie lange nicht, doch am Ende bleibt das Gefühl von Enttäuschung

Throne and Liberty verliert 90 % der Spieler in 4 Monaten, will in der neuen Erweiterung mit leichten Solo-Inhalten glänzen

Damit ihr keinen der wichtigsten Shooter-Releases im Jahr 2025 verpasst, hat euch MeinMMO eine umfassende Liste erstellt. Vielleicht findet ihr neben bekannten Namen wie Call of Duty, Borderlands 4 und Doom: The Dark Ages sogar euren nächsten Geheimtipp: 10 neue Shooter, die 2025 besonders interessant sind – Diese Releases solltet ihr im Kalender eintragen

Ein DLC von Age of Mythology war damals „größtenteils negativ“ – Erscheint heute in neuer Fassung, kostet 20 Euro

Einige User berichten in den Rezensionen auf Steam, was das Spiel so besonders macht:

Kombiniert wird das Gameplay mit Roguelite-Elementen. In jedem Run findet ihr zufällige Waffen und Perks, aus denen ihr euch in Kombination mit der von euch gewählten Klasse (davon gibt es 6) euren eigenen Build zusammenbastelt. Roboquest überzeugt Spieler mit schnellem Gunplay, der stimmigen Optik sowie einer Vielzahl mächtiger Builds.

Roboquest orientiert sich bei seinem schnellen Gameplay an Spiele wie Doom. Man hat Rocket Jumps, Rails, auf denen man Sliden kann und ein solides Level-Design, was gutes Movement belohnt. Es ist schnell, aber fühlt sich immer präzise und wuchtig an.

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes hat den Koop-Shooter bereits selbst gespielt und beschreibt ihn als einen Geheimtipp für alle, die Doom und Borderlands lieben . Während das Spiel dank Cel-Shading-Optik stark an Borderlands erinnert, ist das Gameplay eher an Boomer-Shooter wie Doom angelehnt.

Eine unterschätzte Waffe in Monster Hunter Wilds hat eine Besonderheit, die sie an die Spitze der Tier List bringt, und kaum einer weiß es

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

