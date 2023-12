Koop-Shooter auf Steam gilt als Geheimtipp für alle, die Doom und Borderlands lieben – Ist 95 % positiv

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Die 6 verschiedenen Klassen haben alle einen unterschiedlichen Spielstil, die sie beim Leveln in einem Run spezifizieren können. Ob dicker Tank oder ein Sniper mit vielen kritischen Treffern, es sind viele Spielstile möglich. Durch die Kombination der unterschiedlichen Waffen, die man innerhalb des Runs wegen der Waffenwerte stetig wechseln sollte, fühlt sich kaum ein Run gleich an.

In einem Run kann man zufällige Waffen und Perks finden, die zum aktuellen Build passen. Dabei fühlen sich die Waffen unterschiedlich an und erfordern je nach Build eine andere Spielweise. Aggressives Vorgehen wird sogar belohnt, da man da mehr Items zum Heilen sammeln kann. Steht man hinten und versucht, die Gegner zu snipen ist man zwar sicherer, wird man aber getroffen, ist das Heilen schwieriger.

Roboquest orientiert sich bei seinem schnellen Gameplay an Spiele wie Doom. Man hat Rocket Jumps, Rails, auf denen man Sliden kann und ein solides Level-Design, was gutes Movement belohnt. Es ist schnell, aber fühlt sich immer präzise und wuchtig an.

Unzählige Roguelites sprießen jede Woche auf Steam aus dem Boden, doch nicht alle sind es wert, gespielt zu werden. Roboquest gehört zu den besseren Spielen und hat neben seiner Borderlands-inspirierten Optik ein unglaublich gutes Gameplay, was an Doom erinnert.

