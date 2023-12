Neuer Koop-Shooter auf Steam war schon in der Beta beliebt, hat jetzt 50.000 Spieler, ist 91 % positiv

Mit Ready or Not ist gestern einer der beliebtesten Koop-Shooter veröffentlicht worden. Auf Steam sprangen die Spielerzahlen auf das Zehnfache an. MeinMMO erklärt euch, was ihn aus macht.

Was ist das für ein Shooter? Im Koop-Shooter Ready or Not spielen wir Polizeieinheiten, die Gebäude von unterschiedlichen Gefahrensituationen befreien sollen. Das Spiel ist rein PvE und kann im Online-Koop über Steam gespielt werden.

Ein taktisches Vorgehen ist sehr wichtig, da das Spiel gleichermaßen ein Hardcore-Shooter, eine realistische Polizei-Simulation sein möchte. Das heißt: Augen auf, auf wen ihr zielt. In den verschiedenen Szenarien werdet ihr einer Reihe von verschiedenen, teils sehr unterschiedlichen Szenarien gestellt, die es zu lösen geht.

Ihr könnt das Spiel auch alleine, mit einem Trupp aus KI gesteuerter NPCs spielen. Diese kommandiert ihr mithilfe eines komplexen Kommunikationsmenüs durch das Spiel. Vor einigen Monaten haben wir bereits über die Early Access Version des Spieles berichtet, hier solltet ihr die Wohnung eines Streamers mit blauen Haaren stürmen.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Voll-Version von Ready or Not sehen.

Mit dem Release kommt der Hype zu Ready or Not zurück

Woher kommen plötzlich die 50.000 Spieler? Noch am Tag vorm Release hatte Ready or Not nur 5.000 Spieler, die Spielerzahlen des Spiels haben sich zum Start verzehnfacht. Viele Spieler haben den Release sehnsüchtig erwartet, denn mit ihm erhält das Spiel neben zahlreichen neuen Karten und Waffen auch ein neues KI-System. Die KI ist jetzt viel schlauer als zuvor, was der Entwickler in einem 14-minütigen Video auf YouTube erklärt.

Es wurde daran gearbeitet, das Spiel so realistisch wie möglich zu gestalten. Die KI passt sich dem Spieler an, weicht aus, wenn er irgendwo hinzielt und bewegt sich in der gewünschten Formation um den Spieler herum.

Das Spiel hat über den Zeitraum des Early Access viele Fans auf dem Weg gesammelt, diese sind zur Veröffentlichung des Spiels zurückgekehrt und wollen alle das fertige Spiel spielen. Dazu kommen noch neue Spieler, die gerade jetzt auf das Spiel aufmerksam werden.

Was macht das Spiel so gut? Auf Steam loben die Fans den Koop-Modus und den gezielten Realismus des Spiels. FX_Daytrader sagt dazu: „Ready or Not strotzt nur so vor Realismus – macht im Koop richtig viel Spaß.“ Andere halten es recht simpel, Prophet sagt zum Spiel: „Der geilste SWAT-Shooter, den die Menschheit jemals gesehen hat.“

Viele Nutzer auf Steam bewerten das Spiel als schwer, geben aber auch an, dass Gefühl etwas geschafft zu haben, nachdem man einige Male zu vor gescheitert ist, fühle sich eben sehr belohnend an.

Auch der Koop Modus kommt bei den Spielern gut an, Browniii meint auf Steam: „Einfach mit Freunden ein Gebäude stürmen und säubern, Klasse!“ Das Setting gefällt den Fans in vielen Reviews auch gut.

Der Mix aus den genannten Faktoren sorgt wohl dafür, dass die Fans mit Ready or Not viel Spaß haben. Auch wenn viele betonen, dass man sich bewusst sein soll, dass man hier keinen Arcade-Shooter vor sich hat.

Unser MeinMMO Autor Marko hat Ready or Not in unserem „Find your Next Game“-Format empfohlen, als es noch im „Early Access“ war, hier könnt ihr nochmal lesen warum.