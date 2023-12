Neues Koop-Spiel könnte die Action von Payday ins Universum von Dungeons & Dragons bringen

Es gibt gute Neuigkeiten für alle Fans von Dungeons & Dragons oder auch Baldur’s Gate 3, das darauf basiert. Denn es ist ein neues Spiel im Universum von D&D in Arbeit.

Was ist das für ein Spiel? Die Rede ist von einem Spiel mit dem Decknamen „Project Baxter“. Entwickler und Publisher „Starbreeze“ hat sich hierfür die Lizenzen zum Rollenspiel-Klassiker Dungeons & Dragons gesichert.

D&D wird heute von der Firma „Wizards of the Coast“ vertrieben, welches wiederum zu Hasbro gehört. Ebenfalls bekannt ist Wizards of the Coast vor allem für das international erfolgreiche Sammelkartenspiel Magic: The Gathering.

Hier seht ihr den Trailer zum aktuellsten D&D-Film:

Dungens & Dragons, aber mit viel Action

Inhaltlich ist bisher bekannt, dass es sich um ein actionreiches Koop-Multiplayer-Spiel handeln soll, das in der Welt von D&D spielt. Der genaue Schauplatz soll die Stadt Waterdeep sein. Das ist die größte und einflussreichste Stadt im Norden von Faerûn, einem Kontinent in der Welt von D&D.

„Das Spiel wird stark von D&D inspiriert sein, aber es wird kein Würfeln geben. Es wird nicht rundenbasiert. Es wird ein Action-orientiertes Erlebnis“, verrät „Creative Drirector“ Leif Westerholm in einem Interview mit Gamesbeat.

Das Projekt soll in der Unreal Engine 5 verwirklicht werden, und 2026 auf allen großen Plattformen erscheinen. Dabei soll Cross-Play möglich sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Quelle: X.com/Twitter

Ein perfektes Match?

„Es lässt sich kaum ein besseres Paar vorstellen als Dungeons & Dragons und Starbreeze“, sagt der CEO des Studios, Tobis Sjögren (via Gamesbeat).

Das schwedische Entwicklerstudio ist vor allem im Bereich Ego-Shooter tätig und arbeitet häufig in Kooperationen an schnellen, adrenalin-geladenen Spielen. Mit am bekanntesten dürften dabei der Koop-Shooter Payday 3 sein. Ihr aktuellster Titel ist „Roboquest“, ein schnelles FPS Roguelite, voll mit tödlichen Robotern.

Wenn man „Shooter“ und „Roboter“ hört, denkt man wahrscheinlich nicht an Dungeons & Dragons. Das verbindende Element soll hier jedoch der Fokus auf kooperativem Gameplay und Community-geprägten Erfahrungen darstellen. „Spiele, wie du es möchtest“ sei die Devise, zusammen mit einem hohen Wiederspielwert.

„Wenn wir nach neuen IPs für unsere zukünftigen Projekte gesucht haben, stand Dungeons & Dragons immer ganz oben auf der Liste“, erklärt Sjögren.

Auch Eugene Evans, „SVP Digital Strategy and Licensing“ bei Wizards of the Coast und Hasbro, freut sich auf die Zusammenarbeit: „In Anbetracht ihrer beeindruckenden Spiele und Leidenschaft für Dungeons & Dragons sind wir uns sicher, dass sie eine großartige Erfahrung für Fans weltweit erschaffen werden“.

Der Ansatz, D&D in einem actionreichen Spiel umzusetzen, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Gerade Spieler, die mit dem rundenbasierten Kampf in Baldur’s Gate 3 nicht viel anfangen konnten, könnten hier eine willkommene Alternative finden. Aber auch viele Fans des erfolgreichen Rollenspiels freuen sich sicher über weitere Abenteuer in der fantastischen Welt.

Um euch die Zeit bis zum Release 2026 etwas zu verkürzen, könnte ihr weiterhin in Baldur’s Gate 3 abtauchen. Auch hier gibt es immer wieder Neuerungen, die entdeckt werden wollen. Erst kürzlich wurde ein 30 GB großer Patch veröffentlicht, der jedoch euren Speicherplatz ganz schön strapazieren kann:

Baldur’s Gate 3: Patch 5 wird 30 GB groß, braucht aber 130 GB freien Speicher – Larian rät: installiert das ganze Spiel neu